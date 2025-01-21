Иранский атом хотят расщепить превентивно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может в ближайшее время посетить Вашингтон, заявил израильский посол в США Майкл Герцог. Это станет одним из признаков потепления в отношениях двух союзников после прихода в Белый дом новой администрации. Отношения с прежней были осложнены поначалу затеянными господином Нетаньяху реформами юридической системы, а затем — войной в секторе Газа. Как ожидается, одной из основных тем в повестке визита станет ситуация вокруг Ирана. По данным источников, в команде 47-го президента США Дональда Трампа полагают, что сейчас лучший момент для нанесения удара по ядерной инфраструктуре Исламской Республики. В Израиле с этим полностью согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, 15 сентября, 2020 года

Фото: Tom Brenner / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, 15 сентября, 2020 года

Фото: Tom Brenner / Reuters

Биньямин Нетаньяху может прибыть в Вашингтон в ближайшие недели, заявил Майкл Герцог в разговоре с Axios. «Дискуссии по этому вопросу ведутся, но окончательной даты пока нет»,— уточнил он. Как бы то ни было, глава израильского правительства может оказаться в числе первых иностранных лидеров, которые проведут очную встречу с 47-м американским президентом.

В частных беседах господин Трамп отмечал, что израильский премьер должен одним из первых получить приглашение в Белый дом, сообщает портал Ynet. Это послужило бы знаком потепления отношений. После того как правящая коалиция в Израиле инициировала в январе 2023 года спорную реформу юридической системы, отношения между двумя союзниками дали трещину. Последствия войны в Газе только усугубили ситуацию.

Администрация 46-го президента США Джо Байдена демонстративно медлила с приглашением господина Нетаньяху в Белый дом.

Основным визави для Вашингтона долгое время был критик премьера — теперь уже бывший министр обороны Йоав Галант. Но после ухода Джо Байдена ничто не мешает господину Нетаньяху восстановить былые тесные и доверительные отношения с Вашингтоном.

Прежде всего в Израиле ожидают, что господин Трамп отменит запрет на поставки однотонных бомб. Запрет был введен предыдущей администрацией в качестве ответа на неизбирательные, с ее точки зрения, удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по целям в секторе Газа.

Особые надежды властей еврейского государства связаны и с проектом следующего десятилетнего меморандума о взаимопонимании в сфере обороны. Нынешняя версия документа, подписанного в эпоху экс-президента США Барака Обамы, предполагает выделение Израилю ежегодной военной помощи размером в $3,8 млрд. Действие меморандума истекает в 2028 году, и Израиль надеется получить гарантии не менее щедрой поддержки.

Но ключевым пунктом повестки во время ожидающейся поездки израильского премьера в США, вероятнее всего, станет Иран.

Исламская Республика испытывает трудности с мерами защиты своего воздушного пространства после проведенной 26 октября Израилем операции «Дни покаяния». Поэтому сейчас наступил «момент для принятия ключевых решений», отмечал в эфире CBS советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц.

В интервью этому же телеканалу сенатор Линдси Грэм заявил, что начнет с господином Трампом обсуждать детали и время операции по демонтажу ядерной инфраструктуры Ирана, опасность которой, согласно распространенной точке зрения, в последнее время значительно возросла. Военную кампанию могла бы провести авиация ЦАХАЛа при поддержке США, предположил республиканец.

Однако известно, что ядерная инфраструктура страны хорошо укреплена и находится под землей. Единственным инструментом, который мог бы ее достать, является GBU-57 — противобункерная бомба американского производства весом более 13 тонн. Ее нет на вооружении у ЦАХАЛа, поэтому сторонники силового сценария заинтересованы в том, чтобы дать Израилю доступ к такому оружию.

Принципиальное решение об ударе по Ирану израильским руководством уже принято, заявил каналу «Аль-Арабия» высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, подобный шаг был одобрен «после событий, которые произошли на Ближнем Востоке за последние несколько месяцев». Очевидно, под этим подразумевается ослабление контролируемой Тегераном группировки «Хезболла» в Ливане, а также крах лояльного Ирану правительства в Сирии.

Исламской Республике не остается ничего, кроме как продолжать военные учения, в ходе которых ее войска в эти недели отрабатывают отражение сухопутных и воздушных атак. Кроме того, иранские власти демонстрируют, что часть критически важной военной инфраструктуры, скорее всего, окажется для противника вне зоны досягаемости. Так, государственные СМИ на днях сообщили об открытии в Иране новой военно-морской базы, которая находится под землей. Комментируя идею проекта, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами заметил, что «подземный город» — это только малая часть имеющихся у страны возможностей.

Нил Кербелов