На Ближнем Востоке пошли на сближение

Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств. Новость, которую на Ближнем Востоке ждали несколько лет, прозвучала по итогам переговоров в Пекине. Достигнутые договоренности могут серьезно поменять атмосферу в регионе. В частности, теперь появился шанс на урегулирование конфликта в Йемене, а также на разрешение ряда внутренних противоречий в Сирии и Ливане. При этом речь идет о явном ударе для США и Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: советник по нацбезопасности и госминистр Саудовской Аравии Мусайед аль-Айбан, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани

Фото: NOURNEWS AGENCY / AFP Слева направо: советник по нацбезопасности и госминистр Саудовской Аравии Мусайед аль-Айбан, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани

Фото: NOURNEWS AGENCY / AFP

Невмешательство и сотрудничество

В пятницу днем в Пекине была объявлена сенсационная новость: Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились восстановить прерванные в 2016 году дипломатические отношения. Речь, в частности, идет о возобновлении в течение двух месяцев работы посольств и других диппредставительств. Стороны подтвердили уважение суверенитета и соблюдение принципа невмешательства в дела друг друга.

Решено возродить соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное в апреле 2001 года, а также организовать встречу глав МИДов двух стран, чтобы обсудить перспективы взаимодействия.

В документе, опубликованном информагентствами Саудовской Аравии и Ирана, отмечается, что переговоры в Пекине проходили с 6 по 10 марта. Делегации возглавляли советник по нацбезопасности и госминистр Саудовской Аравии Мусайед аль-Айбан и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Последний отметил, что «основой для проведения новых и очень серьезных переговоров между делегациями Ирана и Саудовской Аравии» стал февральский визит иранского президента Эбрахима Раиси в Пекин.

Стороны выразили признательность Пекину за организацию переговоров, при этом также не забыв поблагодарить Оман и Ирак за проведение раундов диалога в 2021–2022 годах. Эти две арабские страны с самого начала конфликта прикладывали немало усилий, чтобы примирить двух ключевых региональных игроков.

Со времен иранской революции 1979 года отношения между Ираном и Саудовской Аравией переживали постоянный кризис — от холодной войны до полного разрыва, хотя периодически у них случается совпадение интересов. После падения режима Саддама Хусейна в Багдаде в 2003 году Иран развил бурную деятельность в арабских странах, став одним из ключевых игроков в Ираке, Сирии, Йемене, Ливане и Бахрейне. Кроме того, для арабской «улицы» именно Иран стал символом сопротивления США, Израилю и вообще империализму. На этом фоне Саудовская Аравия и ее региональные союзники, напротив, выглядели закостеневшими и погрязшими в коррупции. Очередное обострение и без того непростых отношений между Тегераном и Эр-Риядом началось в 2015 году, когда во время хаджа в Саудовской Аравии погибли около 800 паломников, в том числе 464 иранца. Тегеран обвинил саудовцев в некомпетентности. В Эр-Рияде сочли, что Иран слишком политизирует проблему. Окончательный же разрыв дипотношений произошел в 2016 году после казни саудовцами шиитского проповедника, одного из лидеров местной оппозиции Нимра ан-Нимра. В ответ на казнь разгневанная толпа разгромила дипмиссии Саудовской Аравии в Иране. Участники нападения были наказаны, но арабские страны обвинили Тегеран в разжигании междоусобицы в регионе.

Попытки помирить Иран и Саудовскую Аравию предпринимались неоднократно. Процесс начался еще в 2017 году, но после того, как президентом США стал Дональд Трамп, вся активность на этом направлении была заморожена. Вашингтон делал все, чтобы создать антииранскую коалицию на Ближнем Востоке, прежде всего в составе арабских монархий Персидского залива и Израиля. На этом фоне было положено начало процессу нормализации отношений между израильтянами и арабскими странами — ОАЭ и Бахрейном. Много говорилось и об установлении официальных отношений Израиля с Саудовской Аравией, однако при господине Трампе с этим ничего не вышло.

Пришедший на смену Дональду Трампу Джо Байден, в отличие от своего предшественника, попытался наладить контакты с Тегераном. В частности, была предпринята попытка возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. На этом фоне активизировалось и арабское посредничество между Ираном и Саудовской Аравией. Из переговоров о возрождении СВПД ничего не вышло, а отношения Тегерана с Вашингтоном и Западом в целом вновь обострились. Но диалог между Эр-Риядом и Тегераном было уже не остановить.

В последний год Саудовская Аравия и другие арабские страны все активнее действуют на внешнеполитической арене, стараясь по возможности не оглядываться на США. В частности, это видно на фоне российско-украинского конфликта: Эр-Рияд не стал портить отношения с Москвой в угоду Вашингтону, а напротив, решил поучаствовать в посредничестве между Россией и Украиной (см. «Ъ-Online» от 9 марта). Показательным стало и долгожданное возобновление отношений с Тегераном. Здесь играет роль и сам факт восстановления отношений, и то, что об этом было объявлено в Пекине. Учитывая отношения США с Китаем, это не может не задеть Вашингтон.

А вот Москву факт восстановления ирано-саудовских отношений скорее обрадует. В РФ всегда выступали за диалог между этими региональными игроками, в том числе и на этом построена российская концепция безопасности в Персидском заливе.

Так или иначе, лавры «миротворца» все-таки достались Пекину, который делает серьезную заявку на активизацию политической активности на Ближнем Востоке — хотя раньше акцентировал внимание на экономике, отдавая политику на откуп России и США.

Переформатирование региона

Восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией может серьезно поменять если не расклад сил, то хотя бы климат на Ближнем Востоке. В частности, появляется шанс на урегулирование конфликта в Йемене, а также на разрешение ряда внутренних противоречий в Сирии и Ливане. И на этом фоне один из интересных вопросов — стоит ли теперь ожидать возобновления дипломатических контактов между Эр-Риядом и Дамаском. Еще в конце февраля в СМИ появились публикации, что Саудовская Аравия выставила Сирии список требований, в случае реализации которых королевство могло бы возродить диалог с сирийским руководством. Среди прочего речь шла о выводе из Сирии лояльных к Ирану шиитских вооруженных формирований. Вряд ли это произойдет в ближайшее время, как никуда не исчезнет и факт соперничества между Эр-Риядом и Тегераном, но все же шанс на более интенсивный саудовско-сирийский диалог есть.

Еще один ключевой момент — перспектива установления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Только на этой неделе американское изданиеThe Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон активно участвует в переговорах между двумя ближневосточными странами. Как отмечает газета, «на фоне надвигающейся конфронтации с Ираном из-за его ядерной программы и военной помощи России во время войны на Украине» это стало приоритетом как для президента Байдена, так и для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Только в пятницу, будучи с визитом в Риме, господин Нетаньяху рассказывал о «превосходящих воображение» экономических возможностях в случае нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

В то же время WSJ отмечает, что в Эр-Рияде по-прежнему осторожно относятся к заключению сделки, которая очевидно подвергнется критике в арабском мире (особенно на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта), а также усилит напряженность в отношениях с Ираном. В связи с этим, прежде чем соглашаться на сделку, Саудовская Аравия выдвинула Вашингтону несколько условий. В частности, королевство хочет твердых гарантий того, что США помогут ему в развитии мирного атома и придут на помощь в случае необходимости. Однако, как напоминает WSJ, ранее Саудовская Аравия и ОАЭ не смогли получить гарантии безопасности от США. Зато теперь Эр-Рияд возобновляет сотрудничество в сфере безопасности с Тегераном.

Первая реакция на это из Израиля последовала от оппонентов Биньямина Нетаньяху. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет назвал новости из Пекина «серьезным и опасным событием для Израиля и значительной дипломатической победой Ирана».

Он обвинил господина Нетаньяху в «оглушительном провале, вызванном дипломатической небрежностью, общей слабостью и внутренней борьбой внутри Израиля». Примерно в том же духе выразился и соратник господина Нетаньяху, председатель комитета по иностранным делам и безопасности в Кнессете Юлий Эдельштейн.

В США первая реакция была достаточно сдержанной. «Мы приветствуем любые усилия, направленные на прекращение войны в Йемене и снижение напряженности в ближневосточном регионе. Деэскалация и дипломатия вместе со сдерживанием являются ключевыми столпами политики, которую президент Байден изложил во время своего визита в регион в прошлом году»,— заявил в пятницу агентству Reuters неназванный представитель Совета национальной безопасности Белого дома. За дальнейшими комментариями он порекомендовал обратиться к Эр-Рияду.

Марианна Беленькая