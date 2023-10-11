Как карты таро лягут

Использование «эзотерических» инструментов при принятии бизнес-решений — советов астрологов, нумерологов, тарологов и магов — считают «полезным» или «скорее полезным» 24% опрошенных компанией IFORS Research представителей малого и среднего бизнеса в РФ. Треть уже имеют такой опыт, и процент разочаровавшихся в нем не столь высок — 6% опрошенных намерены его повторить в течение года главным образом в расчете на рост прибыли и продаж волшебным образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались краткие результаты опроса исследовательской компанией IFORS Research в 2023 году около 1 тыс. владельцев и управляющих малых и средних компаний в РФ (выборка квотирована по федеральным округам и виду деятельности компаний) по крайне редко изучаемой теме — отношению бизнеса к использованию «нестандартных» управленческих инструментов. Речь об «эзотерических» инструментах, широко распространенных в российском обществе в целом,— астрологических прогнозах, гаданиях на картах и рунах, нумерологии, проведении «магических ритуалов» и услугах экстрасенсов в интересах бизнеса. Исследования антропологов в этой сфере обычно касаются личного доверия населения к таким практикам, в том числе в сфере финансового благосостояния, но оценки применения эзотерики непосредственно в бизнес-практиках представлены в работе IFORS впервые.

В целом из них следует, что для МСП в РФ эзотерика не редкость, а довольно распространенная практика. Однозначно полезными «при принятии решений в работе» их считают 6% опрошенных, скорее полезными — 24%, скорее или полностью бесполезными — 70%. Уверенно положительные ответы давали чаще женщины (9% уверенных «да» при примерно равных «скорее да» для мужчин и женщин — по четверти). Это качественно совпадает с известными оценками во всей популяции, но лояльная к таким практикам группа неожиданно часто говорит о реальном их использовании: 32% в ней (или 9% всей выборки владельцев и руководителей МСП) использовали хотя бы один из таких «инструментов» ведения бизнеса и бизнес-планирования, 21% группы (6% выборки), то есть каждый двадцатый, намерен его применять. Это относительно немного в сравнении с весьма крупной общей аудиторией бизнес-эзотерики: абсолютный лидер «эзотерических технологий» для МСП — астрологический прогноз «на ситуацию» (29%), затем неожиданно популярна нумерология (12%), тарологи, рунологи и другие предсказатели упоминаются 10% опрошенных, 7% опрошенных имеют опыт использования «магии» или «экстрасенсорики».

Из того, что 79% опрошенных в лояльной группе не планируют в течение года использовать такие практики, можно предположить, что речь идет об их допустимости в глазах предпринимателей в редких (возможно, кризисных) ситуациях. Речь обычно идет о решении вопросов, связанных с привлечением клиентуры, увеличением прибыли или заключением контрактов (59% упоминаний), в 38% случаев — об улучшении отношений и атмосферы в коллективе, 28% решают или будут решать таким способом вопросы, связанные с конкурентами. Неожиданно малому числу отвечающих — 19% лояльной группы в 29% опрошенных — эзотерика нужна для укрепления «личного бренда» в бизнесе. Та же доля лояльной группы — 19% — использует или намерена использовать в корпоративных начинаниях традиционно личные инструменты — амулеты и обереги.

Их, впрочем, вчетверо чаще готовы использовать женщины-руководители. Да и в целом женщины в опросе IFORS, лояльность среди которых к эзотерике как бизнес-практике непринципиально выше, чем у мужчин, демонстрируют большую определенность и уверенность в выборе конкретных «эзотерических» практик. Или же, что также возможно, мужчины склонны в большей степени скрывать свое знание о практиках, в обществе ассоциирующихся скорее с женской составляющей гендерного порядка.

Дмитрий Бутрин