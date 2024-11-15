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Коммерсантъ FM
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РАН назвала гадание на таро лженаукой, а тарологов — мошенниками

Российская академия наук (РАН) назвала тарологов мошенниками, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях. Само гадание на картах таро для предсказания будущего академия причислила к лженаукам.

Объявление на столбе «Гадание на кофейной гуще и картах таро»

Объявление на столбе «Гадание на кофейной гуще и картах таро»

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Объявление на столбе «Гадание на кофейной гуще и картах таро»

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Эта сфера деятельности относится к типичной лженауке — нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях и за деньги наживаются на этих людях, их обманывают»,— сказал представитель РАН «РИА Новости».

В Российской академии наук добавили, что эффект гаданий по картам таро заключается в «психологическом подчинении» человека. Там также привели случаи, когда больные с тяжелыми заболеваниями обращались к колдунам и гадалкам вместо врачей, что приводило к «печальному исходу».

В 2023 году «Ъ» писал, что обращения к тарологам, астрологам и магам при принятии бизнес-решений считают «полезным» и «скорее полезным» примерно четверть представителей малого и среднего бизнеса в России. О реальном использовании такой практики заявила треть опрошенных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как карты таро лягут».

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