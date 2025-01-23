Мигранты в обмен на пошлины

Индия рассчитывает на тесное сотрудничество с новой администрацией США, не омраченное торговыми войнами, дал понять посетивший Вашингтон глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар. Опасения индийской стороны вызваны негативным опытом первого срока правления президента Трампа и его новыми планами повысить пошлины на индийские товары. По информации агентства Bloomberg, в поиске взаимопонимания с Дональдом Трампом власти Индии готовы сотрудничать с Вашингтоном для депортации индийских граждан, незаконно находящихся в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (справа) и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар

Фото: Jacquelyn Martin / AP Госсекретарь США Марко Рубио (справа) и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Правительство Индии рассчитывает избежать проблем и конфликтов в отношениях с США и найти новые возможности для развития стратегического партнерства с Вашингтоном при новой республиканской администрации в Белом доме. Первым шагом на пути выстраивания новых отношений с США стал визит в Вашингтон главы МИД Индии Субраманияма Джайшанкара.

По итогам его переговоров с новым госсекретарем США Марко Рубио, для которого глава МИД Индии стал одним из первых собеседников после его утверждения в должности, пресс-служба Госдепа распространила заявление о желании администрации Трампа «работать с Индией над развитием экономических связей и решением проблем, связанных с нелегальной миграцией». В качестве приоритетных сфер сотрудничества Госдеп назвал новые технологии, оборону, энергетику, а также «продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Правительство Индии видит в возвращении в Белый дом Дональда Трампа не только новые возможности, но и новые риски. Основаниями для беспокойства индийской стороны стало недавнее заявление 47-го президента, выразившего недовольство серьезным дисбалансом в американо-индийской торговле.

Дональд Трамп счел торговые тарифы Индии на американские товары неоправданно высокими и подчеркнул необходимость введения ответных мер: повышения тарифов на индийские экспортные товары.

Правительство Нарендры Моди было встревожено этим заявлением: в Индии помнят, что во время своего предыдущего срока на посту президента США в 2017–2021 годах Дональд Трамп выражал недовольство несбалансированной торговлей с Индией, обвиняя Дели в нежелании покупать больше американских товаров. В 2018 году администрация Трампа увеличила пошлины на экспорт индийской стали и алюминия, на что Дели ответил повышением тарифов на 29 американских товаров.

Опрос, проведенный газетой Economic Times, показал, что большинство индийских экспертов выступают за жесткие ответные меры, если дело дойдет до новой торговой войны. «На возможное повышение тарифов новой администрацией США Индия должна будет ответить решительно и в равной степени»,— заявил основатель экономического аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.

По словам эксперта, высокие пошлины, в частности, могут больно ударить по индийским IT-компаниям и национальному экспорту IТ-продукции, на долю которой приходится $190 млрд общего годового объема индийской внешней торговли. Между тем, согласно сообщениям ряда СМИ, правительство премьера Моди пытается сыграть на опережение и не допустить начала новой торговой войны с США, добившись благосклонности Трампа.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, власти Индии готовы начать сотрудничать с Белым домом в вопросе депортации своих граждан, незаконно находящихся на территории США. Как сообщили собеседники Bloomberg, стороны уже определили около 18 тыс. нелегальных индийских мигрантов, которых предстоит выдворить, однако эта цифра может быть гораздо выше.

По данным Таможенной и пограничной службы США, на долю индийских граждан приходится лишь около 3% всех незаконных пересечений границы, с которыми столкнулись американские пограничники в 2024 финансовом году. Индийцы нелегально проникают в США через границу США с Канадой и Мексикой. При этом их количество, которое растет с каждым годом, в точности неизвестно. В обнародованном в прошлом году докладе Министерства внутренней безопасности США сообщается, что в 2022 году в США проживало около 220 тыс. индийских нелегальных иммигрантов.

Учитывая, что решение проблемы нелегальных иммигрантов стало одним из приоритетов Трампа, подтвердившего это в своей инаугурационной речи, пример Индии, готовой поддержать нового президента США в его жесткой иммиграционной политике, может стать для него одним из весомых аргументов в споре с противниками рестриктивных мер.

Весьма символично, что эта тема была названа в списке ключевых вопросов, которые обсуждали в Вашингтоне на своей первой встрече Марко Рубио и Субраманиям Джайшанкар.

По информации Bloomberg, сотрудничество по вопросу нелегальных иммигрантов может рассматриваться как сигнал индийских властей о готовности выполнять требования нового президента США и избежать торговой войны.

Одновременно, как сообщает агентство, Индия будет поддерживать нормальное функционирование легальных иммиграционных каналов, используемых ее гражданами для въезда в США, в частности по студенческим визам или по программе для квалифицированных работников. По официальным данным, на граждан Индии приходится почти три четверти из 386 тыс. виз упомянутой программы, выданных в 2023 году.

Сергей Строкань