Италия попала под МУСированную атаку

Итальянский премьер Джорджа Мелони оказалась под прицелом критики со стороны оппозиции, правозащитных организаций и Международного уголовного суда (МУС) за решение отпустить на родину главу ливийской судебной полиции, обвиняемого МУС в военных преступлениях. Формальным поводом для его освобождения Рим назвал процессуальную ошибку. Однако многие сочли, что в реальности, избегая передачи этого человека Гааге, итальянские власти попытались предотвратить раздувание скандала вокруг противоречивой сделки Рима и Триполи по мигрантам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters

Громкая история, бросившая тень лично на премьера Джорджу Мелони и всю правоохранительную систему Италии, началась с приезда в Турин в минувшие выходные главы ливийской судебной полиции генерала Нджима Усамы Альмасри. Ранее этот человек руководил центром содержания под стражей мигрантов в Триполи и долгое время разыскивался МУС по обвинениям в убийствах, изнасилованиях, сексуальном насилии и пытках, совершенных в подведомственном ему заведении с 15 февраля 2015 года. Когда же Интерполу стало известно о том, что генерал въехал в Италию из Франции, чтобы посмотреть футбольный матч между «Ювентусом» и «Миланом» на стадионе в Турине, об этом тут же уведомили итальянскую полицию.

В воскресенье Нджим Усама был арестован на основании международного ордера на арест, выданного базирующимся в Гааге МУС. Но уже во вторник его не просто освободили, а доставили на родину на итальянском правительственном самолете.

При этом новость об освобождении ливийца итальянские СМИ дали лишь тогда, когда генерал уже летел на родину, где его встретили как героя, чей арест был, по словам судебной полиции Ливии, «возмутительным инцидентом».

Впрочем, куда больше возмущения (правда, уже не в Ливии, а в Италии и Гааге) вызвали обстоятельства, при которых человек, считающийся военным преступником, был освобожден. А выпустили его, как пояснили в итальянском правительстве, по формальным причинам, поскольку при его аресте была допущена процессуальная ошибка: не проведено консультаций с Министерством юстиции. В результате апелляционный суд Рима признал арест ливийца «неправомерным».

Такое разъяснение по понятным причинам не устроило МУС. Тем более что, как заявили представители суда, они настоятельно просили Италию связаться с их сотрудниками в случае любых проблем в процессе ареста, однако в итоге Нджим Усама был отпущен без предварительного уведомления или консультаций с Гаагой. «Суд добивается и пока не получил подтверждения от властей относительно шагов, которые, как сообщается, были предприняты… Суд напоминает об обязанности всех государств-членов в полной мере сотрудничать с судом в расследованиях и судебном преследовании преступлений»,— отметил МУС в заявлении в среду.

Отметим, что Италия является одной из стран—основательниц МУС, а договор, учредивший его создание,— Римский статут, как ясно уже из самого названия, был подписан в итальянской столице. С другой стороны, нынешнее итальянское правительство во главе с Джорджей Мелони завело тесные связи с властями Ливии, прежде всего в целях сотрудничества по недопущению оттуда к итальянским берегам огромного потока нелегалов и беженцев. Несколько лет назад Рим и Триполи заключили сделку, предполагающую финансирование и оснащение Италией ливийской береговой охраны для предотвращения выхода в море лодок с беженцами из североафриканской страны. Как не раз заявляли в различных международных правозащитных организациях, именно эта сделка проложила путь к тому, что многие соискатели убежища в итоге оказались в застенках ливийских лагерей для задержанных, где их подвергали пыткам и другим злоупотреблениям.

Оппозиционные партии Италии осудили освобождение как «лицемерное» и «скандальное».

«Вчера вечером государственный самолет приземлился в Триполи и доставил домой Альмасри, палача, которого на родине приветствовали аплодисментами и большим празднованием. Этого достаточно, чтобы запросить срочную информацию у Мелони и отставку Нордио (министра юстиции Карло Нордио.— “Ъ”)»,— отметили в совместном заявлении оппозиционные фракции.

Не удержался от критики и экс-премьер Маттео Ренци, ныне возглавляющий центристскую партию «Италия Вива». «Премьер-министр заявила, что хочет охотиться на торговцев людьми по всему миру. Вчера она заявила, что МУС определил опасного преступника, а вы освободили его и отправили обратно в Триполи на правительственном самолете. Только мне кажется, что это безумие, или это поведение лицемерного и непристойного правительства?» — выразил он свое возмущение, выступая в Сенате.

История с освобождением Римом ливийского генерала грозит оказаться не единственным ударом по престижу и позициям МУС. Как на текущей неделе дали понять газете The Guardian несколько источников, в ближайшем будущем Международному уголовному суду в Гааге могут грозить «быстрые и жесткие» экономические санкции со стороны США. Напомним, что вскоре после выдачи МУС ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и теперь уже бывшего главы Минобороны страны Йоава Галанта американская Палата представителей приняла законопроект о санкциях против МУС. И как сейчас предполагается, вступивший в должность президента США Дональд Трамп склонен не ждать принятия проекта закона всем Конгрессом, создав основу для санкций своим указом. Ограничения могут быть нацелены, в частности, на блокировку доступа МУС к необходимым для его работы сервисам, например банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре и услугам страховых компаний.

Наталия Портякова