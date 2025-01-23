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Коммерсантъ FM
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Сенат Франции высказался за отмену привилегий для экс-премьеров и президентов

Сенат Франции проголосовал за поправку к бюджету 2025 года, которая предполагает отмену привилегий, предоставляемых бывшим премьер-министрам и президентам. Инициатива, которой еще предстоит пройти утверждение в совместной комиссии Национальной ассамблеи, должна сэкономить бюджету €2,8 млн в год.

«Алле-оп! Отмена привилегий бывших президентов и премьер-министров принята, и вот так мы экономим!» — порадовалась инициатор решения сенатор-центрист из Нормандии Натали Гуле в своем аккаунте в социальной сети X.

Выйдя в отставку, премьер-министры Франции имеют право на служебный автомобиль, личного водителя и персонального секретаря. Эти привилегии, впрочем, с 2019 года ограничены возрастом: они действуют только до достижения бывшим чиновником 67 лет. В ноябре прошлого года, еще находясь в своей должности, бывший премьер-министр Мишель Барнье призвал своих предшественников «проявить усилия» и «быть более скромными» в использовании государственных ресурсов.

«Меня совсем не расстраивает то, что бывшим президентам больше не будут предоставлять пожизненное жилье или обеспечивать их безопасность до конца жизни»,— заявила пресс-секретарь правительства Софи Прима в эфире BFMTV.

Что известно о новом премьере Франции Франсуа Байру — в материале «Ъ» «Премьеряющая фигура».

Алексей Тарханов, Париж

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