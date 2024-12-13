Эмманюэль Макрон двинул фигуру в центр

Премьер-министром Франции назначен 73-летний Франсуа Байру, глава партии «Демократическое движение» (MoDem), бывший министр и неоднократный кандидат на пост президента. Опытному политику-центристу предстоит мобилизовать парламентское большинство без крайне правых и крайне левых. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуа Байру

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Франсуа Байру

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

Президент Эмманюэль Макрон начиная со вторника твердо обещал вот-вот обнародовать имя нового премьер-министра. Но новости все не было. В итоге прошло целых десять дней с момента отставки прежнего правительства Мишеля Барнье, прежде чем имя нового главы правительства было объявлено. Правительство возглавит 73-летний Франсуа Байру, мэр пиренейского города По, друг крестьян, ревностный католик, отец шестерых детей и дед двенадцати внуков.

Казалось бы, сюрприз, но всю неделю имя Байру возвращалось и возвращалось — как в проклятиях левых, считающих его слишком близким соратником нынешнего президента, так и в сдержанных оценках правых, которым в этом кандидате многое не нравилось, но импонировал нарочитый традиционализм, хитроватая народность и подчеркнутое желание держаться в стороне от любых крайностей, поближе к центру.

Франсуа Байру — завсегдатай французской политики. Глава партии «Демократическое движение» (MoDem), бывший министр юстиции (2017) и министр образования (1993–1997), он трижды участвовал в выборах на пост президента Франции — в 2002, 2007 (его кандидатура оказалась третьей, став реальной альтернативой левой социалистке Сеголен Руаяль и правому Николя Саркози) и 2012 годах.

В 2017-м политик отказался от президентских амбиций в пользу молодого кандидата Макрона и стал бы при нем хорошим министром юстиции, если бы не дело о нецелевом использовании средств Европейского парламента — точно такое же, какое портит сейчас жизнь функционерам «Национального объединения» (RN) и лично Марин Ле Пен. Проведя на посту главы Минюста месяц и четыре дня, Франсуа Байру подал в отставку. С тех пор он был оправдан (и снова ждет итога апелляции), но в данный момент чист перед законом. Ничто не мешает ему занять пост премьер-министра, к которому, как напоминают наблюдатели, он давно стремился.

Правда, вступает в должность Франсуа Байру в ситуации, весьма невыгодной для Эмманюэля Макрона и для партии власти в целом. Ему предстоит найти подходы к политикам самого разного спектра, чтобы получить возможность работать, не боясь вотума недоверия.

Положим, благосклонность центра у него в кармане. С социалистами политик всегда был скорее близок, объединяясь против правых саркозистов. У Франсуа Байру неплохие отношения и лично с Марин Ле Пен, которую он даже однажды поддержал в президентской кампании. Не своим авторитетом, правда, а тем, что дал ей необходимую рекомендацию для включения в избирательный список, пусть всего лишь одну из требуемых 500 и «во имя плюрализма». Но, несомненно, лидер крайне правых это помнит. Марин Ле Пен, конечно, уже предупредила, что «продолжение макронизма» приведет «к тупику и провалу», и потребовала от нового премьера «сделать то, чего не хотел делать его предшественник: прислушаться к оппозиции, чтобы составить разумный и продуманный бюджет».

Но это по крайней мере не открытые объявления войны, которые зазвучали из лагеря крайне левых и их союзников сразу после известия о назначении Франсуа Байру. «Не политика, а бульварный театр», — заявила член парламента от партии зеленых (EELV) Марин Тонделье. А руководитель парламентской группы «Непокорившейся Франции» (LFI) в Национальной ассамблее Матильда Пано впрямую пригрозила неминуемым и скорым вотумом недоверия будущему правительству.

Едва ли Франсуа Байру станет открыто поддерживать политику Эмманюэля Макрона. В пятницу на последней перед назначением встрече он провел с ним почти два часа в довольно жесткой, как утверждают источники, дискуссии. Но он явно не поддастся шантажу радикалов из LFI. «Я думаю, все надеются, что есть путь, который объединяет людей, а не разделяет их»,— сказал собравшимся у Елисейского дворца журналистам Франсуа Байру, отправляясь в резиденцию главы правительства. Там с утра ожидал его приезда отставленный премьер Мишель Барнье. «Думаю, все понимают сложность задачи»,— сказал Франсуа Байру журналистам. И резюмировал: «Я считаю, что примирение необходимо».