Долги «Антипинского НПЗ» в 18 млрд выкупил предприниматель из Санкт-Петербурга
Предприниматель из Санкт-Петербурга Руслан Барков выкупил на банкротных торгах дебиторскую задолженность АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод». Он также получил право требования долга к таким организациям, как АО «Новый Поток» и АО «Ойл Ассетс Менеджмент». Сумма общей дебиторской задолженности предприятий составила 18, 34 млрд руб. Господин Барков приобрел ее за 1,73 млн руб.
Дебиторскую задолженность "Антипинского НПЗ" в 18 млрд рублей выкупили на торгах за 1,7 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным сайта kartoteka.ru, Руслан Барков является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.
Согласно информации на портале «Федресурс», всего на торги было выставлено 18 лотов. Так, ООО «Доки Плюс» (Екатеринбург) за 1 млн руб. получило право требования к New Stream Trading AG (Швейцария) в размере $63 млн. Компания из Среднеуральска (Свердловская область) ООО «Стигва» за 1,7 млн руб. право требования к ООО «Технологии Инновации Строительство», ООО «Транстрейдойл», ООО «РОО Новый поток» и ООО «Финанс Инжиниринг Групп» в суммарном размере 221 млн руб.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Конкурсный управляющий АО «АНПЗ» (в банкротстве) Константин Сичевой подал ходатайство в Восьмой арбитражный апелляционный суд о возобновлении производства по рассмотрению жалобы, которая касается назначения ему вознаграждения за работу на сумму 5,4 млрд руб.
Напомним, конкурсный управляющий АНПЗ (в банкротстве) в сентябре 2023 года сообщил о торгах, на которых хотят реализовать права требования долга к ряду компаний на сумму более 23,7 млрд руб. Всего было сформировано 18 лотов, самый крупный из них — на 17 млрд руб. Эксперты тогда сообщали, что большая часть контрагентов, чьи долги представлены на торгах,— банкротятся, и это ставит под сомнение рациональность выкупа таких прав требований.