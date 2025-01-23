Долги «Антипинского НПЗ» в 18 млрд выкупил предприниматель из Санкт-Петербурга

Предприниматель из Санкт-Петербурга Руслан Барков выкупил на банкротных торгах дебиторскую задолженность АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод». Он также получил право требования долга к таким организациям, как АО «Новый Поток» и АО «Ойл Ассетс Менеджмент». Сумма общей дебиторской задолженности предприятий составила 18, 34 млрд руб. Господин Барков приобрел ее за 1,73 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дебиторскую задолженность "Антипинского НПЗ" в 18 млрд рублей выкупили на торгах за 1,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дебиторскую задолженность "Антипинского НПЗ" в 18 млрд рублей выкупили на торгах за 1,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сайта kartoteka.ru, Руслан Барков является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

Согласно информации на портале «Федресурс», всего на торги было выставлено 18 лотов. Так, ООО «Доки Плюс» (Екатеринбург) за 1 млн руб. получило право требования к New Stream Trading AG (Швейцария) в размере $63 млн. Компания из Среднеуральска (Свердловская область) ООО «Стигва» за 1,7 млн руб. право требования к ООО «Технологии Инновации Строительство», ООО «Транстрейдойл», ООО «РОО Новый поток» и ООО «Финанс Инжиниринг Групп» в суммарном размере 221 млн руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Конкурсный управляющий АО «АНПЗ» (в банкротстве) Константин Сичевой подал ходатайство в Восьмой арбитражный апелляционный суд о возобновлении производства по рассмотрению жалобы, которая касается назначения ему вознаграждения за работу на сумму 5,4 млрд руб.

Напомним, конкурсный управляющий АНПЗ (в банкротстве) в сентябре 2023 года сообщил о торгах, на которых хотят реализовать права требования долга к ряду компаний на сумму более 23,7 млрд руб. Всего было сформировано 18 лотов, самый крупный из них — на 17 млрд руб. Эксперты тогда сообщали, что большая часть контрагентов, чьи долги представлены на торгах,— банкротятся, и это ставит под сомнение рациональность выкупа таких прав требований.

Анастасия Таначева