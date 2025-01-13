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Управляющий Антипинского НПЗ просит рассмотреть его вознаграждение в 5,4 млрд

Конкурсный управляющий АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (в банкротстве) Константин Сичевой подал ходатайство в Восьмой арбитражный апелляционный суд о возобновлении производства по рассмотрению жалобы, которая касается назначения ему вознаграждения за работу на сумму 5,4 млрд руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно картотеке, заседание, на котором будет решен вопрос о возобновлении производства, назначено на 30 января.

В июне 2022 года Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил требование господина Сичевого об установлении ему вознаграждения в размере более 5,4 млрд руб., что составляет почти 5% от суммы проданного имущества завода. Позже Восьмой арбитражный апелляционный суд приостановил выплату вознаграждения. Решение Арбитражного суда Тюменской области обжаловала компания VTB Commodities Trading, которая попросила отменить выплату.

Антипинский НПЗ был основан в 2004 году и вошел в группу компаний New Stream Дмитрия Мазурова. В конце 2018 года завод начал испытывать проблемы с обеспечением нефтью, поскольку поставки были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком (крупнейшим кредитором New Stream). В результате переработка нефти в 2018 году была снижена до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам первого полугодия 2019 года переработка сократилась до 1,769 млн тонн с 3,48 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Долг НПЗ составил $5 млрд, из них перед Сбербанком — порядка $3 млрд.

В мае 2019 года Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о своем банкротстве, после того как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. Неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд руб. В начале июня стало известно, что совместное предприятие азербайджанской SOCAR (60%) и Сбербанка (40%) «Сокар энергоресурс» купило кипрскую структуру Vikay Industrial, за счет чего получило 80% акций АО «Антипинский НПЗ» и месторождениями в Оренбургской области. В декабре завод был признан банкротом.

В мае 2021 года имущество Антипинского НПЗ было продано ООО «Русинвест» за 110,867 млрд руб., что соответствует начальной цене торгов. По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициар ООО «Русинвест» — Анатолий Яблонский, совладелец более 20 компаний.

В сентябре 2024 года конкурсный управляющий Антипинского НПЗ сообщил о торгах, на которых хотят реализовать права требования долга к ряду компаний на сумму более 23,7 млрд руб. Всего сформировано 18 лотов, самый крупный из них на 17 млрд руб.

Анастасия Таначева

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