Энергокризису поддают газа

Миру грозит газовая война из-за действий Евросоюза. Все дело в энергетическом голоде, с которым столкнутся страны ЕС в этом году, прогнозирует агентство Bloomberg. На фоне прекращения транзита через Украину члены сообщества могут не выполнить свои планы по заполнению хранилищ на следующую зиму. В этом случае государства будут вынуждены скупать все свободные объемы сжиженного природного газа на рынке, что спровоцирует резкий рост цен. Насколько оправданны негативные прогнозы? И кто от этого выиграет? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Sohn / Pool / Reuters Фото: Michael Sohn / Pool / Reuters

Предпосылки для очередного энергокризиса в Европе наметились уже в первые недели января. Стоимость газа достигла $540 за 1 тыс. куб. м, отмечает Bloomberg. Это пока еще не сравнимо с тем, что наблюдалось на биржах в 2022-м, когда цена доходила до $3 тыс. Но тогда Евросоюз решил проблему радикальным сокращением потребления энергии, а трубопроводный газ частично компенсировали поставками российского СПГ. Они в прошлом году оказались рекордными. Но с тех пор и санкции ужесточились, в частности, под ограничения попал Газпромбанк, через который шли все платежи за топливо.

В итоге к 2025-му Европа подошла только с одним реальным поставщиком сырья, говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Она импортировала газ у трех основных поставщиков: США, Катар и Россия. Когда прошла новость, что будут введены санкции против Газпромбанка, Катар тут же сообщил, что если Евросоюз будет применять штрафы в отношении его госкомпаний, то страна просто прекратит поставлять СПГ.

Единственным направлением импорта сжиженного природного газа для ЕС остаются Соединенные Штаты, которые с удовольствием будут его продавать, но по гораздо более высоким ценам. И вот поэтому мы начинаем говорить об энергетическом дефиците в Европе».

Покрыть все потребности Евросоюза в газе для США проблем не составит. Другое дело, что на это уйдут почти все свободные объемы СПГ, а оставшиеся будут настолько дорогими, что, например, развивающиеся страны Азии и Латинской Америки не смогут их оплачивать. Сократится предложение еще и из-за санкций против СПГ-заводов «Газпрома» и НОВАТЭКа на Балтике. Поэтому покрывать дефицит другим странам возможно придется за счет альтернативных источников энергии, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Если кто-то не может выдержать повышение цены, он будет использовать, например, уголь. Были и похуже примеры: когда в Европе стоимость газа достигала нескольких тысяч долларов за 1 тыс. куб. м, Катар просто отказался выполнять условия контракта на его поставку в Пакистан и выплатил неустойку: ему даже выгоднее было так сделать. Наш СПГ тоже будет более дорогим. "Ямал СПГ" почти не платит налоги, поэтому в ближайшие лет шесть государство мало что вообще получает от этого проекта».

Зато очередной виток энергокризиса приведет к удорожанию и трубопроводного газа, который все еще идет из России на запад через «Турецкий поток». Впрочем, сейчас появились риски ракетных ударов по трубопроводной инфраструктуре. Их, к слову, серьезно воспринимают даже в Еврокомиссии. Однако для того, чтобы мир дошел до полноценной войны за газ, должно сойтись слишком много факторов, считает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Идеального шторма я пока не ожидаю. Такое возможно, когда у вас погодные факторы сложились, прекратились поставки от ваших партнеров, одновременно случились аварии где-нибудь, где стоят норвежские платформы, а затем произошли какие-то забастовки. Если все вместе сложится, то может возникнуть ситуация идеального шторма.

Сейчас основные проблемы не в том, что газа не хватит в буквальном смысле слова. Более долгосрочные последствия связаны с тем, что Европа теряет конкурентоспособность.

Но об этом политики сейчас меньше задумываются, потому что они, естественно, пытаются в моменте выиграть противостояние с Россией, победить на выборах у себя в странах и так далее».

Сами эксперты Bloomberg признают, что уже в 2026-м ситуация с доступностью газа в Европе должна улучшиться, но для этого местные производители энергии должны нарастить мощности. Другое дело, нужен ли будет европейской промышленности этот газ, если еще даже до скачка цен такой гигант, как Volkswagen, анонсировал сокращения тысяч сотрудников в течение нескольких лет. А компания Audi, которая входит в концерн, переносит производство электрокаров из Европы в Мексику.

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Владислав Викторов