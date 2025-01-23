Дональд Трамп выступит со специальным обращением к форуму в Давосе

Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, выступив сегодня, 23 января, с обращением по видеосвязи. Его выступление и общение с другими участниками форума начнется в 17:00 по местному времени (19:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Capitol Jasper Colt / Pool / Reuters Фото: Capitol Jasper Colt / Pool / Reuters

Как отмечает агентство Reuters, это будет «первое крупное обращение новоизбранного президента США к лидерам мировой политики и бизнеса». Участники форума ожидают услышать подробности анонсированных господином Трампом универсальных пошлин на товары, ввозимые в США, а также узнать его позицию по геополитическим и экономическим вопросам.

Что обсуждали на форуме в Давосе — в материале «Ъ» «Рост с поправкой на фрагментацию».

Алена Миклашевская