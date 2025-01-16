Инфляция начала с позитива

Инфляция в 2024 году превысила 9,5%. Это больше, чем ожидания Центрального банка. В октябре регулятор объявил, что, по его мнению, темпы роста цен будут в пределах 8,5%, но затем признал, что прогноз устарел. Резкое ослабление рубля в конце ноября привело к тому, что инфляция практически достигала 0,5% в неделю — это антирекорд с марта 2022 года. Росстат подвел итоги декабря и пришел к выводу, что темпы роста цен замедляются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

А оценка в 9,5% по инфляции и вовсе оказалась лучше прогнозов, отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «9,5% — это высокая инфляция, но она оказалась заметно ниже того, что мы могли ожидать на фоне оперативных данных. Конечно, Банк России смотрит не только на годовую цифру, в ней длинный хвост, небольшой эффект базы, который гарантирует, что мы увидим 10% в первом квартале.

Но для Банка России будет важно не только это. По моей предварительной оценке, учитывая сезонность, декабрь оказался ниже темпов роста ноября. И январь на основе двух первых недель тоже складывается, пожалуй, пока ниже декабря. У нас нет оснований чего-то бояться перед следующим заседанием ЦБ. Сейчас рынок готовится к паузе не только в феврале, а, возможно, и в марте».

Также Росстат подсчитал, как выросли цены в первые две недели января. Темпы в полтора раза превышают сезонную норму, проанализировали авторы проекта «Твердые цифры». А если следовать цели Центробанка в 4% за год, то инфляция оказалась выше в два раза. Впрочем, назвать данные показательными нельзя, говорит экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков: «С 1 по 13 января мы накопили 0,7% роста. Это обычный для первых дней нового года отчет. Сезонные высокие цифры, потому что, во-первых, заканчиваются предновогодние скидки. Часть из них Росстат фильтрует, но часть может попасть в набор и оптически завышать цифры начала года. Во-вторых, начало года — это период, когда происходит концентрированный пересмотр цен, который мало говорит о том, что будет происходить с ними в остаток года.

Чего ждать от следующего заседания Центрального банка? Декабрьские тезисы регулятора говорят о том, что, скорее всего, в феврале ставка сохранится. Мне кажется, что цифры по инфляции последнего месяца 2024-го, которые вышли ниже к консенсусу, — ждали порядка 1,6% роста против фактического в 1,3% — скажут Банку России, что, вероятно, это был правильный подход, и просто нужно еще подождать. В феврале тоже есть возможность сохранить ставки на уровне 21%. Если Банк России так поступит, то следующим решением может стать смягчение монетарной политики к апрельским или июльским заседаниям».

Следующее заседание Банка России состоится в День святого Валентина — 14 февраля. Регулятор использовал мягкий сигнал, сообщив, что оценит целесообразность пересмотра ставок. Аналитики Газпромбанка изучили риторику регулятора и посчитали, что при такой формулировке вероятность повышения ставки составляет 45%.

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Иван Якунин