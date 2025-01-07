Инфляция как загадка

Инфляция в 2025 году не превысит 5%. По крайней мере, так считает Центробанк. Собеседники “Ъ FM” думают иначе. 2024-й оказался хуже любых прогнозов регулятора. Банк России изначально настаивал, что приведет инфляцию к цели в четыре процента, но затем трижды переписывал оценку и все равно оказался не прав. Например, в октябре Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен по году не превысит 8,5%. В итоге он почти достиг 10%. Прогноз ЦБ на 2025 год более сдержанный: рекордная в новейшей истории ключевая ставка, как считает регулятор, сможет замедлить инфляцию вдвое. Но и эти цифры экономисты считают слишком оптимистичными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чего ждать от цен в 2025-м? Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев говорит, что риски сохраняются: «Торможение инфляции к целевому уровню 4% даже Центробанк не ждет, но, может быть, в 2026 году это вполне вероятный сценарий. Мы закладываем до 7% к концу 2025-го. Есть множество факторов, помимо подконтрольных Банку России: геополитика, санкции, волатильность рубля, крайне дефицитный рынок труда. Плюс еще в пользу замедления инфляции будет бюджетная политика, которая пока у нас довольно консервативная. Если не будет новых шоков, то она будет сдерживать инфляцию. Первые признаки того, что напряженность на рынке труда ослабляется, Банк России уже увидел. Это будет также позитивным фактором с точки зрения замедления инфляции.

За счет чего эта напряженность спадает? Потому что уже не могут, не все компании выдерживают 21-процентную ключевую ставку, а кредиты сейчас от 30% и выше. Соответственно, уже расширять работников не могут, некоторые компании уже объявили о том, что будут оптимизировать персонал. Поэтому те отрасли, которые не могут выдержать, они будут перераспределять работников в те отрасли, которые могут. Это не только государственный сектор, но и рыночный сектор, который продолжает развиваться. До 1/3 экономики у нас развивается без кредитов, на свои средства.

И высокорентабельные компании, в том числе и-за ухода иностранного бизнеса, могут несколько лет оплачивать кредиты по высоким ставкам, затем, когда инфляция замедлится, вниз пойдут и кредиты, и способность компаний обслуживать долг».

Последнее в 2024-м году заседание Центробанка обернулось для рынка сюрпризом. Регулятор, который несколько месяцев говорил о необходимости более жесткой политики, сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. Причем это произошло на фоне ускорения инфляции: в декабре цены росли на полпроцента в неделю, хотя должны на 4% в год. Банк России заявил, что видит признаки охлаждения экономики. По его данным, корпоративное кредитование все-таки замедлилось, хотя прежде сегмент не реагировал на решения властей. В перспективе это должно снизить и давление на цены.

Впрочем, участники рынка обращали внимание, что Эльвира Набиуллина опирается на данные, которые нигде не были опубликованы. Что на самом деле происходит в экономике — загадка, сетует главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Возможно, охлаждение уже наступает, мы просто его не видим по каким-то опубликованным индикаторам. Но охлаждение может оказаться довольно стремительным, и в данных в итоге к концу года это выльется, может быть, в более оптимистичные показатели, чем ждет аналитическое сообщество. Пока мы это не верим, потому что санкционные издержки, проблемы с удлинением платежей, с параллельным импортом, с логистикой, это все никуда не уйдет, и, возможно даже, в контексте ужесточения санкций даже продолжится рост этих издержек. Но не стоит сбрасывать это со счетов, все-таки многое должно измениться в экономике, а именно: все ждут сокращения экономической активности. Мы прогнозируем 0,9% роста ВВП в реальном выражении.

Конечно, такое драматичное торможение экономики отразится все-таки на инфляции. Базовый сценарий — 6,5% к концу года, потому что будет виден и эффект от прошлых расходов бюджета. Конец декабря, напомню, у нас самые большие расходы. Это не значит, что они останутся в 2024 году, это значит, что все равно их эффект проявится на экономике в первый квартал 2025 года. То есть мы будем видеть этот шлейф. И, конечно, санкционные издержки тоже никуда не уйдут, поэтому быстрого обвала, наверное, мы не увидим».

На разгон инфляции неоднократно реагировал и Владимир Путин. В декабре он назвал это тревожным сигналом, призвав ЦБ и правительство объединить усилия в борьбе с ростом цен. Он также сослался на неназванных экспертов, по мнению которых Банк России мог действовать быстрее и эффективнее, используя не только ключевую ставку, но и другие инструменты.

Этому предшествовала публичная критика Эльвиры Набиуллиной со стороны главы «Ростеха» Сергея Чемезова, миллиардера Алексея Мордашова и двух парламентских фракций.

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Иван Якунин