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В Екатеринбургском зоопарке подготовятся к приезду бурых медведей

В зоопарке Екатеринбурга проведут капитальный ремонт комплекса бурых медведей. Как сообщила на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина, вольеры необходимо подготовить для приезда молодых особей.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По словам госпожи Прилепиной, в зоопарке осталось два бурых медведя возрастом 31 год и 33 года. «Сейчас, с одной стороны, есть возможность выполнить ремонтные работы в вольерах, с другой — проблема, которую мы будет решать, — это омоложение данной экспозиции. Ремонтируя вольеры, мы готовимся к привозу молодых бурых медведей»,— рассказала Светлана Прилепина.

Она добавила, что также будут отремонтированы вольеры для хищных птиц, в частности, заменят сетку-рабицу на зверовую решетку.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбургский зоопарк прибыли, в том числе белый медвежонок Вилюй, капибара, арктический волк, полярная сова, фламинго. Всего за 2024 год зоопарк пополнился 40 особями.

Анастасия Таначева

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