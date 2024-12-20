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Полярная сова Букля пополнила зоопарк Екатеринбурга

Полуторагодовалую полярную сову из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) доставили в Екатеринбургский зоопарк, сообщили в пресс-службе зоопарка. Она получила имя Букля в честь совы из книг о Гарри Поттере.

Сова Букля

Сова Букля

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Сова Букля

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Сейчас птица осваивается на новом месте — ей предстоит подружиться с филином Санькой, в пару к которому она прибыла. Они находятся в уличных вольерах павильона «Центральный», напротив речной выдры. «Характер у девушки нордический. Букля спокойна и полна достоинства. Аппетит у сов отменный — прекрасно едят мясо и живой корм»,— отметили в зоопарке.

Полярная или белая сова является кочующей птицей и не строго ночной, охотится обычно или ранним утром, или под вечер. Основа питания — мышевидные грызуны лемминги, иногда разоряет гнезда птиц, также ловит зайцев-беляков, куропаток. Населяет тундру и лесотундру, ее ареалом обитания являются Северная Евразия и Северная Америка.

Напомним, в ноябре сову доставили из Югры в грузовой терминал аэропорта Кольцово.

Ирина Пичурина

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