Полярная сова Букля пополнила зоопарк Екатеринбурга

Полуторагодовалую полярную сову из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) доставили в Екатеринбургский зоопарк, сообщили в пресс-службе зоопарка. Она получила имя Букля в честь совы из книг о Гарри Поттере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сова Букля

Фото: Екатеринбургский зоопарк Сова Букля

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Сейчас птица осваивается на новом месте — ей предстоит подружиться с филином Санькой, в пару к которому она прибыла. Они находятся в уличных вольерах павильона «Центральный», напротив речной выдры. «Характер у девушки нордический. Букля спокойна и полна достоинства. Аппетит у сов отменный — прекрасно едят мясо и живой корм»,— отметили в зоопарке.

Полярная или белая сова является кочующей птицей и не строго ночной, охотится обычно или ранним утром, или под вечер. Основа питания — мышевидные грызуны лемминги, иногда разоряет гнезда птиц, также ловит зайцев-беляков, куропаток. Населяет тундру и лесотундру, ее ареалом обитания являются Северная Евразия и Северная Америка.

Напомним, в ноябре сову доставили из Югры в грузовой терминал аэропорта Кольцово.

Ирина Пичурина