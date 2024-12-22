Белого медведя Вилюя отправили самолетом из Якутска в Екатеринбургский зоопарк

Авиакомпания «Якутия» перевезла белого медвежонка Вилюя на новое место жительства из Якутска. Медведь, которому недавно исполнился год, отправился в Екатеринбургский зоопарк, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Вилюй — третий по счету потомок якутских белых медведей Колыманы и Ломоносова. 22 декабря он вылетел рейсом Якутск — Екатеринбург, где его ждет белая медведица Хатанга. Перевозку организовали с соблюдением всех мер безопасности в специальном ящике.

Его сестра-близнец Яна пока остается в республиканском зоопарке «Орто Дойду» в Якутске. В авиакомпании отметили, что старшие братья и сестры Вилюя также живут в других зоопарках: Хаарчаана — в Ленинградском зоопарке, а Алмаз — в хабаровском зоосаде «Приамурский».