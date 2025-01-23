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Коммерсантъ FM
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обновлено 05:13

Трамп выдвинул экс-главу сети фастфуда Carl's Jr. Паздера на пост посла в ЕС

Президент США Дональд Трамп выдвинул Эндрю Паздера на пост посла США в Европейском союзе. Во время прошлого президентства Трампа господин Паздер был номинирован на пост министра труда, но назначение сорвалось.

«Энди отлично справится с работой, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Эндрю Паздер — успешный адвокат, бизнесмен и писатель, который с 2000 года возглавлял CKE Restaurants, материнскую компанию международных сетей ресторанов быстрого питания Carl's Jr. и Hardee's, и за 17 лет вывел ее из финансовых трудностей.

Первые указы и поручения Дональда Трампа на посту президента США — в материале «Ъ».

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