Трамп выдвинул экс-главу сети фастфуда Carl's Jr. Паздера на пост посла в ЕС

Президент США Дональд Трамп выдвинул Эндрю Паздера на пост посла США в Европейском союзе. Во время прошлого президентства Трампа господин Паздер был номинирован на пост министра труда, но назначение сорвалось.

«Энди отлично справится с работой, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Эндрю Паздер — успешный адвокат, бизнесмен и писатель, который с 2000 года возглавлял CKE Restaurants, материнскую компанию международных сетей ресторанов быстрого питания Carl's Jr. и Hardee's, и за 17 лет вывел ее из финансовых трудностей.

Первые указы и поручения Дональда Трампа на посту президента США — в материале «Ъ».