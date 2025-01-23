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Коммерсантъ FM
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Ресторатор отказался от мучного

Александр Колобов продал производство булок

Основной владелец сети кофеен «Шоколадница» Александр Колобов вышел из числа учредителей компании по производству булочек для хот-догов и бургеров United buns. Бизнес стоимостью 2,5 млрд руб. мог быть частично передан структурам, связанным с агрохолдингом «Таврос».

Александр Колобов

Александр Колобов

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Александр Колобов

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Ресторатор Александр Колобов вышел из числа учредителей ООО «Гипфель», где ранее ему принадлежало 90%, следует из ЕГРЮЛ. Сейчас учредителями компании выступают АО «Виннер» (доля в уставном капитале 33%), АО «Линия успеха» (33%), АО «Шаг вперед» (33%) и Андрей Шутилин (1%). Господин Колобов на вопросы “Ъ” не ответил.

Бенефициары новых компаний-учредителей «Гипфель» скрыты. Но АО «Виннер» недавно стало совладельцем МПК «Тосненский», долю в котором приобрел агрохолдинг «Таврос» (см. “Ъ” от 17 января). В сделке участвовал и господин Шутилин. Ранее он владел 25% в ООО НТ, которое с конца 2023 года входит в ООО «УК "Таврос"». Представитель агрохолдинга “Ъ” не ответил.

ООО «Гипфель» создано в январе 2017 года. Компания производит булочки для бургеров и хот-догов под брендом United buns, мощности располагаются в подмосковном Подольске. Господин Колобов инвестировал в этот бизнес в 2021 году, рассчитывая локализовать производство булочек для подконтрольных ему ресторанов Burger King в РФ (см. “Ъ” от 23 июня 2021 года). В 2023 году сеть выступала единственным покупателем «Гипфель», следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании.

Выручка ООО «Гипфель» за 2023 год составила 2,3 млрд руб., увеличившись на 15,4% год к году, следует из СПАРК. Чистая прибыль прибавила 20,9%, достигнув 696,7 млн руб. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает стоимость бизнеса «Гипфель» примерно в 4 млрд руб., исходя из мультипликатора по схожим сделкам 4,5хEBITDA. С учетом долга в 1,5 млрд руб. 100% долей в компании стоили около 2,5 млрд руб., считает он.

Совладельцем «Тавроса» выступает Рустем Миргалимов. Активы холдинга находятся преимущественно в Башкирии. Это 117 тыс. га пашни под сахарную свеклу, зерновые и масличные культуры, девять свиноводческих комплексов на 29,6 тыс. свиноматок.

«Таврос» уже развивает собственное производство булочек для фастфуда — «Багерстат Рус». Эту компанию холдинг приобрел осенью 2023 года (см. “Ъ” от 17 октября 2023 года). Илья Шумов замечает, что «Багерстат» — конкурент United buns. Сделка выглядит вполне логичной с точки зрения закрепления в нише булочек для фастфуда, говорит он. Эксперт называет этот путь правильным, отталкиваясь от роста ресторанного рынка. Согласно Infoline, за 2024 год его оборот увеличился на 13–14%, до 5 трлн руб.

В Институте развития предпринимательства и экономики отмечают, что за последние три года в России потребление бургеров выросло на 10–15%, хот-догов снизилось на 4–5%. Но картина по регионам отличается. В Москве спрос на бургеры и хот-доги, по мнению аналитиков, сейчас снижается из-за высокой конкуренции с другим общепитом. Но, например, в Ленинградской, Вологодской областях и Краснодарском крае спрос на бургер сильно растет.

При этом потребление обычного хлеба стагнирует. Согласно аналитической компании «Нильсен», в 2024 году продажи скоропортящихся хлебобулочных изделий (со сроком годности до пяти дней) выросли на 1,1% год к году в натуральном выражении и на 15,6% в денежном. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов говорит, что в России потребление хлебобулочных изделий составляет в среднем 45–46 кг на человека в год, показатель стабилен. Рентабельность хлебокомбинатов, по его словам, составляет в среднем 5–7%, хотя у производителей булочек для хот-догов и бургеров этот показатель может быть немного выше.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров, Дарья Андрианова

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