Колбаса с видами на Петербург

Агрохолдинг «Таврос» стал совладельцем крупного в Ленинградской области переработчика мяса — МПК «Тосненский». Эта сделка должна позволить производителю выйти на крупный рынок сбыта — Санкт-Петербург. Эксперты не исключают, что холдинг продолжит скупать профильные активы поблизости, так как бизнес по переработке дополняет животноводство, которым занимается «Таврос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Группа «Таврос» в конце декабря 2024 года получила 33% в ООО «МПК "Тосненский"» — переработчике мяса из Ленинградской области, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. В «Тавросе» подтвердили “Ъ” приобретение 33% МПК «Тосненский». Сектор производства мяса и мясопереработки традиционно выступает одним из ключевых для группы, и сделка направлена на увеличение присутствия на северо-западе России, пояснили в компании.

МПК «Тосненский» основан в 2004 году в городе Тельман Ленинградской области. Комбинат осуществляет убой свиней и рогатого скота, а также совершает оптовые поставки свинины, говядины, мясопродуктов и субпродуктов. По данным СПАРК, в 2023 году выручка компании увеличилась на 25,3%, до 6,82 млрд руб., чистая прибыль — на 54,7%, до 40 млн руб.

Одновременно по 33% предприятия получили АО «Виннер», чей бенефициар не раскрывается, и Андрей Шутилин, 1% — у Ирины Шушаначевой. Связаться с ними “Ъ” не удалось. Господин Шутилин ранее владел 25% в ООО НТ, которое с конца 2023 года входит в ООО «УК "Таврос"».

В МПК «Тосненский» на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с бывшими собственниками предприятия — Олегом Селиховым (37%), Екатериной Ясновой (36%) и Виктором Крыловым (27%; ему также принадлежит мясоперерабатывающий завод «Иней» в Санкт-Петербурге) — не удалось. Судя по данным СПАРК, они полностью вышли из бизнеса МПК «Тосненский».

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% долей МПК «Тосненский» примерно в 300 млн руб.

Он не исключает, что «Таврос» параллельно прорабатывает возможность покупки других активов поблизости, поскольку рентабельность убоя скота находится почти на нулевой отметке и служит дополнением к животноводству и последующей переработке. У группы таких бизнесов поблизости нет, кроме птицефабрики «Оредеж», замечает он.

Основные активы «Тавроса» сосредоточены в Башкирии. По подсчетам аудиторско-консалтинговой компании BEFL на май 2024 года, группа входит в топ-40 компаний в рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России: ей принадлежат 179 тыс. га. Также «Таврос» владеет девятью свиноводческими комплексами на 29,6 тыс. свиноматок, а также предприятиями по мясопереработке, производству сахара, комбикормов, кондитерских изделий.

Согласно данным Россельхозбанка, в 2023 году «Таврос» занял первое место по сделкам слияния и поглощения в агропромышленном комплексе: холдинг приобрел шесть активов на общую сумму $118 млн. По данным СПАРК, 99,01% агрохолдинга «Таврос» принадлежит ЗПИФ «Агро Капитал». Оставшаяся доля у Рустема Миргалимова.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, «Таврос» продолжает активно масштабировать бизнес. Сейчас крупные агрокомпании повышают эффективность за счет выстраивания вертикальной интеграции своих активов, контролируя всю цепочку производства, что помогает в том числе повысить их рентабельность, говорит он. Господин Юшин добавляет, что на выбор актива могло повлиять нахождение поблизости большого рынка сбыта — Санкт-Петербурга.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова