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Коммерсантъ FM
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Булки пошли по рукам

У «Багерстат Рус» снова сменились владельцы

Выкупивший два месяца назад поставщика булок для ресторанов и магазинов «Багерстат Рус» у шведской Lantmannen Unibake совладелец сети «Европейский медицинский центр» Игорь Шилов решил выйти из актива. Новыми владельцами предприятия оценочной стоимостью около 3 млрд руб. стали топ-менеджеры агрохолдинга «Таврос». Эксперты отмечают, что сегмент фастфуда растет, но с точки зрения экономики в нем есть ограничения, в частности, для поддержания спроса приходится удерживать уровень цен на ингредиенты.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Топ-менеджеры агрохолдинга «Таврос» стали собственниками производителя хлебобулочных изделий «Багерстат Рус», бывшего подразделения шведской Lantmannen Unibake. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 9 октября. Информацию о сделке подтвердили два источника “Ъ” на рынке.

По данным ЕГРЮЛ, по 25% ООО НТ, которое контролирует «Багерстат Рус», получили Ирина Гаврилкина, Светлана Доронина, Сергей Лазаренко и Андрей Шутилин. Ирина Гаврилкина в 2021 году вошла в ревизионную комиссию Чишминского сахарного завода «Тавроса», сказано в отчете предприятия. Андрей Шутилин, судя по данным на сайте холдинга, возглавляет кондитерское направление «Тавроса». Сергей Лазаренко владеет разработчиком IT-решений для сельского хозяйства STI, который связывают с «Тавросом». В агрохолдинге на вопросы “Ъ” не ответили.

«Багерстат Рус» выпускает булочки для бургеров и хот-догов, хлеб для сэндвичей для ресторанов и магазинов под брендом Bagerstat на площадке в Егорьевске. Мощность трех линий — 25 тыс. тонн в год, ассортимент превышает 100 позиций.

До августа 2023 года завод входил в группу Lantmannen, которая решила уйти с российского рынка. Тогда владельцем предприятия стало ООО НТ, на тот момент принадлежавшее совладельцу сети «Европейский медицинский центр» (EMC) Игорю Шилову и гендиректору EMC Андрею Яновскому. Господин Яновский отказался от комментариев.

«Таврос» управляет 117 тыс. га сельхозземель, производит мясо, сахар, кондитерские изделия. Основные активы находятся в Башкирии. В последнее время структуры холдинга активно инвестируют в производство пищевого яйца (см. “Ъ” от 6 октября). Более 80% УК «Таврос» владеет управляющий партнер AVG Capital Partners Рустем Миргалимов, около 19% принадлежат Альфа-банку.

Знакомый с ситуацией источник “Ъ” утверждает, что «Багерстат Рус» «исходно покупался для перепродажи». Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что первый инвестор «мог в процессе получить хорошее предложение». Разница между стоимостью покупки с учетом требуемого правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями дисконта от 50% и ценой продажи могла оказаться существенной, подчеркивает он. Источник “Ъ” оценивает рыночную стоимость «Багерстат Рус» на уровне около 3 млрд руб. Выручка компании в 2022 году составила 2,26 млрд руб., валовая прибыль — 1,17 млрд руб.

Как отмечает господин Габышев, «Багерстат Рус» —отлаженный бизнес, а сегмент быстрого питания в РФ «должен расти в ближайшей перспективе». По данным «Чек Индекс», в январе—июне число покупок в таких заведениях по РФ выросло на 8% год к году, средний чек — на 10%, до 439 руб. Доля россиян, посещающих сети «Вкусно — и точка», Burger King и KFC (Rostic’s) хотя бы раз в полгода, к июню достигла максимума в 45%, сообщал «Ромир». Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин говорит, что продажи булочек для сэндвичей растут и в рознице, а конкуренция в сегменте ослабла после ухода некоторых иностранных брендов.

В то же время гендиректор Black Star Foods Юрий Левитас говорит, что трафик в сегменте быстрого питания зависит от уровня цен, поэтому важно сохранение поставщиками приемлемой стоимости продуктов. Кроме того, с 1 октября ряд ресторанных сетей уже подняли цены из-за повышения ставки НДС на сэндвичи с 10% до 20%. Гендиректор RestCon Елена Перепелица также считает, что для сохранения доли рынка «Багерстат Рус» потребуется сохранить уровень цен. Рустему Миргалимову уже принадлежит дистрибутор продуктов, в том числе для ресторанов «Ароса». Как отмечает госпожа Перепелица, у компаний может быть синергия за счет экономии на логистике при пересечении географии клиентов.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая

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