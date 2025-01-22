Комплексное экологическое оживление

По данным Минприроды, к концу 2024 года комплексные экологические разрешения (КЭР), подтверждающие внедрение или намерения производств по внедрению наилучших доступных технологий, получило менее половины — 2,4 тыс. из 5,3 тыс.— промышленных предприятий, которым они необходимы. Несмотря на ожидания переноса сроков повышения экологических платежей при отсутствии КЭР, его не произошло. С начала 2025 года для тех, кто продолжает работать без разрешений, платежи за размещение отходов вырастут в 25 раз, а за выбросы и сбросы — в 100. По оценкам «Деловой России», платежи промышленников могут вырасти до 150 млн руб. с предприятия, что уже заставило бизнес активнее заниматься вопросами модернизации. Однако техническая сложность процесса и перебои в работе информсистем могут затянуть его на месяцы, если не годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Несмотря на надежды промышленников на перенос санкций за отсутствие у промышленных объектов первой категории воздействия на окружающую среду комплексных экологических разрешений — документ подтверждает работу предприятий по наилучшим доступным технологиям (НДТ) или содержит программу перехода к ним,— этого сдвига не произошло. Для опоздавших оформить КЭР промышленных объектов с начала 2025 года должны применяться повышающие коэффициенты к плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС): согласно п. 5 ст. 16.3 закона об охране окружающей среды, при расчете платы за выбросы в воздух они должны применять повышающий коэффициент 100, за размещение отходов — 25. Теперь для некоторых компаний платежи могут превысить 1 млрд руб.

Отказ переносить сроки внедрения повышенных коэффициентов на два года — РСПП обращался с такой просьбой еще к вице-премьеру Виктории Абрамченко (см. “Ъ” от 9 августа 2023 года) — в Минприроды объясняют тем, что сроки уже переносились на два года и «за шесть лет (с 2019 года) все производства могли разрешения получить». В стране идет комплексная работа по сохранению экологии, указали в министерстве, добавив, что «бизнес должен соблюдать требования законодательства».

Отдельным стимулом для повышения платежей, отметим, является и жесткий бюджет 2025 года, для наполнения которого уже повышены налоги, штрафы и пошлины.

Всего, как сообщили “Ъ” в Минприроды, на 22 января 2025 года КЭР в РФ получили 2370 объектов.При этом всего в реестре объектов НВОС первой категории на ту же дату находится 5285 объектов, то есть программа модернизации промышленности и перехода ее на НДТ под угрозой кратного роста экологических платежей пока обеспечила формальное подтверждение движения в сторону модернизации менее половины российской промышленности.

Неизбежный теперь рост платежей для оставшихся загрязнителей повысил активность в секторе: еще на начало декабря (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года) КЭР были лишь у трети тех 5482 объектов, которым они необходимы, а по данным Минприроды, в ближайшее время ожидают получения разрешений еще 1798 объектов. По статистике, автоматически обновляемой бюро НДТ, в первые недели 2025 года процесс выдачи КЭР, вопреки постновогоднему затишью, шел довольно активно: компаниями на 21 января было получено 65 разрешений.

Процесс получения разрешительного документа, однако, долгий: в опрошенных “Ъ” компаниях говорят, что в среднем он занимает полтора года.

Как отмечает руководитель экспертного центра «Деловой России» по ESG-трансформации, генеральный директор EcoStandard Group Николай Кривозерцев, предприятия, которые начали заниматься этим процессом в 2022–2023 годах, получили их как раз к 2024 году. Он также указывает на то, что в случае возникновения даже незначительных замечаний к оформленным заявкам компания получает отказ. Это влечет второй круг согласования, а теперь и существенные дополнительные расходы на повышенную плату за НВОС. Осложняет работу по выдаче разрешений и нестабильное функционирование ГИС «Промышленность» после внесения в нее декабрьских обновлений, поясняют собеседники “Ъ” в компаниях.

Наибольшие проблемы, отметим, возникли у старых промышленных предприятий, которые планировали строить новые мощности, но при проектировании опирались на иностранные технологии и оборудование, которые стали недоступны после 2022 года. «Получается, что старому предприятию сложно соблюсти нормативы, а строительство нового отложилось на неопределенный срок»,— говорит господин Кривозерцев. С точки зрения соблюдения гигиенических нормативов законодательство не изменилось — «добавилось технологическое нормирование, но оно стало строже только в каких-то отдельных отраслях», отмечает он.

Однако из-за роста коэффициентов предприятие, платившее за выбросы в воздух 1,5 млн руб. в год, теперь без разрешительного документа будет платить 150 млн руб., «и вот это уже проблема для бизнеса».

В то же время, отмечают в «Деловой России», 2024 год был эффективным — предприятия наконец-то начали понимать, что такое КЭР: «Получая отказы и обсуждая с Росприроднадзором проблемы, предприятия понимают, что, как раньше, закрывать глаза на технические проблемы не получится».

В цифрах реестра тех, для кого отсутствие КЭР означает существенный рост платежей, обращает на себя внимание сокращение их численности: хотя отсрочки бизнесу добиться не удалось, отдельные промышленные объекты из реестра были упразднены. Так, в августе 2023 года поправкой к ст. 3 296-ФЗ полигонам ТКО, введенным в эксплуатацию до 1 января 2019 года, разрешили работать без КЭР до 2026-го и в период рекультивации, но не позднее 1 января 2029 года. А за две недели до конца 2024-го возможность снизить категорию НВОС и избежать необходимости получать комплексное экологическое разрешение получили порядка 100 предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года).

Анна Королева, Олег Сапожков