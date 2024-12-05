Более половины предприятий до сих пор не получили комплексные экологические разрешения

Более половины объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС), которым требуется получение комплексного экологического разрешения (КЭР), до настоящего времени этого еще не сделали, заявила заместитель директора ФГАУ «НИИ "Центр экологической промышленной политики"» Татьяна Гусева. По ее словам, на текущий момент КЭР выдано на 2011 из порядка 5,5 тыс. объектов первой категории, заявку при этом подавали на 3273 объекта.

КЭР — это разрешительный документ, регламентирующий все виды негативного воздействия на окружающую среду. КЭР обязаны получить любая компания, юрлицо или ИП, которые эксплуатируют объект первой категории НВОС.

«3273 объекта подавали заявки. Кто-то не очень удачно описал систему обращения с отходами, кто-то не очень удачно посмотрел, какие методики рассеивания загрязняющих веществ применялись. Но более 2 тыс. даже не пытались. Возможно, было некогда, кому-то консультанты пообещали перевести из первой категории во вторую. Кто-то надеялся, что правительство примет решение о переходе к устаревшим технологиям и об отказе от модернизации и трансформации экономики. Почему ждали — непонятно»,— рассказала госпожа Гусева на конференции ИД «Коммерсантъ».

В 2017 году Росприроднадзор подготовил список из 300 предприятий, деятельность которых представляет наибольшую угрозу для окружающей среды. Эти объекты обязаны оформить КЭР до конца 2024 года, для всех остальных предприятий первой категории срок продлен до 2025 года. КЭР выдается на семь лет и должно стать обязательным для компаний, относящихся к первой категории опасности, таких как предприятия металлургической, нефтегазовой и угольной отраслей.