Бумагу избавили от давления

Участники целлюлозно-бумажной отрасли, не производящие первичное сырье, смогли добиться перевода своих предприятий из первой во вторую категорию воздействия на окружающую среду. Это дает им право не получать дорогостоящие комплексные экологические разрешения и не тратить средства на внедрение наилучших доступных технологий. По мнению экспертов, решение правительства позволит сдержать рост цен на бумагу и картон, а также избавить государство от излишнего администрирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Правительство согласилось снизить с первой до второй категорию опасности для производств бумаги и картона из приобретенного сырья независимо от их мощности. Это следует из постановления, подписанного 18 декабря премьером Михаилом Мишустиным. Согласно документу, к первому классу воздействия на окружающую среду будут относиться предприятия по выпуску целлюлозы и древесной массы, а также бумаги и картона с использованием процесса отбелки волокна.

На данный момент почти все предприятия целлюлозно-бумажного комплекса относятся к первому классу опасности, оказывающие «значительное» воздействие на природу. Во вторую категорию (умеренное негативное воздействие) входят только небольшие предприятия по производству бумаги и картона с проектной производительностью менее 20 тонн в сутки, а также фанеры, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит (ДСП и ДВП). Смена категории, по оценке участников рынка, коснется порядка 100 предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП).

Переход во вторую категорию избавляет предприятия ЦБП от необходимости получать комплексное экологическое разрешение (КЭР), определяющее технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ и обязывающее компании применять наилучшие доступные технологии. Иметь его в обязательном порядке компании должны были с 1 января 2025 года. Затраты на его получение, включая подготовку документации, закупку и установку технических средств контроля, в Лиге переработчиков макулатуры оценивали минимум в 90 млн руб. на предприятие. Там отмечали, что для всех предприятий ЦБП, перерабатывающих макулатуру, совокупные затраты на получение комплексных экологических разрешений превысят 9 млрд руб. С учетом инфляции в течение года сумма бы только росла, говорят участники сектора.

С инициативой об изменении системы оценки в ЦБП по просьбе бизнеса выступал Минпромторг, одним из ключевых идеологов был депутат Госдумы Андрей Луговой. Участники рынка указывали на кардинальные различия между производствами по варке целлюлозы и неинтегрированными предприятиями по выпуску бумаги и картона, куда сырье поступает в виде товарной целлюлозы, макулатуры различных марок, древесной массы. То есть их технологическая цепочка включает только отдел массоподготовки и непосредственно бумагоделательные и картоноделательные машины.

Как отмечает заместитель гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев, подписанное постановление правительства фактически устраняет допущенную ранее ошибку по классификации предприятий. Очевидно, говорит он, что заводы по производству первичной целлюлозы и переработка полуфабрикатов — это совершенно разные процессы. Вторичное использование макулатуры в картоне — «квинтэссенция наилучших доступных технологий», которые позволяют перейти на минимальное околонулевое воздействие на окружающую среду, подчеркивает он.

Господин Кондратьев считает, что перевод большинства предприятий ЦБП во вторую категорию даст им конкурентное преимущество и сдержит рост цен на их продукцию, которая бы неизбежно подорожала в следующем году в случае необходимости получения КЭР. В качестве плюсов для государства он называет избавление регуляторов от необходимости излишнего администрирования отрасли.

Ольга Мордюшенко