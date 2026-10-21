Путин: первый танкер с российским дизелем для США повезет 40 тыс. тонн
Первый российский танкер, загруженный 40 тыс. т дизельного топлива, готовится к отправке в США. В пункт назначения судно направится через два-три дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
Вице-премьер России Александр Новак незадолго до этого говорил, что первый танкер отправится 22 октября, а за ним последуют еще несколько судов. Подписание контракта на поставку дизельного топлива из России в США находится на завершающей стадии, добавил господин Новак.
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о договоренности с Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в Соединенные Штаты. По словам господина Трампа, в октябре Россия поставит на американский и мировой рынок более 300 тыс. т дизеля, в ноябре еще 500 тыс., затем 1 млн, а потом 3 млн тонн.