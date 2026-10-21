Путин: первый танкер с российским дизелем для США повезет 40 тыс. тонн

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о договоренности с Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в Соединенные Штаты. По словам господина Трампа, в октябре Россия поставит на американский и мировой рынок более 300 тыс. т дизеля, в ноябре еще 500 тыс., затем 1 млн, а потом 3 млн тонн.