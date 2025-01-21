Госдеп: США не хотят, чтобы украинский конфликт повторился в будущем

Новый глава Госдепа США Марк Рубио заявил, что президент Дональд Трамп хочет добиться устойчивого мира на Украине. По словам господина Рубио, главным приоритетом Америки будет заключение договора на таких условиях, при которых конфликт не повторится вновь через несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марк Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Госсекретарь США Марк Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Мы не хотим, чтобы после этого (заключения мира.— "Ъ") через два, три или четыре года последовала другая война»,— заявил глава внешнеполитического ведомства США в интервью NBC.

Он добавил, что достичь такого мира будет нелегко. «Обе стороны имеют свои цели в конфликте, которые, тем не менее, обе не могут достичь… Однако конфликты заканчиваются не благодаря речам на пресс-конференциях, а благодаря жесткой и сильной политике, которой США стремятся придерживаться»,— заявил политик.

Ранее Марко Рубио говорил, что конфликт на Украине зашел в тупик и должен быть завершен. Он был среди 15 республиканцев, голосовавших в Сенате против выделения Украине очередного транша военной помощи весной прошлого года. Господин Рубио также призывал Киев к мирным переговорам без возвращения всех потерянных территорий.

Марк Рубио стал госсекретарем США сегодня, 21 января. Его привел к присяге вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Подробнее о Марке Рубио читайте в материале «Ъ».