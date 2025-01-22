Не за свою доску не садись

В шахматах, кажется, возник очередной конфликт, связанный с противостоянием Международной шахматной федерации (FIDE) с сильнейшим гроссмейстером мира Магнусом Карлсеном и его соратниками. FIDE фактически приравняла желание наделить статусом чемпионата мира крупный проект, соучредителем и главным вдохновителем которого выступил норвежец,— коммерческую серию Freestyle Chess Grand Slam Tour по так называемым шахматам Фишера — к попытке раскола, подобного тому, что этот вид спорта уже пережил в 1990-е годы. Структура угрожает организаторам серии судебным преследованием, а участников очередного чемпионского цикла обяжет воздерживаться от выступления в «альтернативных» мировых первенствах и «не признанных» FIDE разновидностях игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен

Фото: Maria Emelianova / Freestyle Chess Магнус Карлсен

Фото: Maria Emelianova / Freestyle Chess

Международная шахматная федерация опубликовала заявление, связанное с деятельностью организации Freestyle Chess Players Club (FCPC). Из него следует, что в шахматах, возможно, возник достаточно острый конфликт. Он связан с коммерческой серией, которую в этом году запускает FCPC. Речь об очень крупном по шахматным меркам проекте под названием Freestyle Chess Grand Slam Tour. Его основным инвестором является немецкий предприниматель Ян-Хенрик Бюттнер, но гораздо больше внимания привлекает соучредитель серии Магнус Карлсен — главная шахматная звезда современности. Именно норвежец выглядит ее идейным вдохновителем.

В серии играют не в классические шахматы, а в те, которые называют либо «шахматами Фишера» (в честь разработавшего этот формат в 1990-е великого американского гроссмейстера Бобби Фишера, 11-го чемпиона мира), либо «шахматами 960», либо, как FCPC, «шахматами freestyle». В них фигуры, располагающиеся на первом и восьмом рядах (то есть все, кроме пешек), расставляются в случайном порядке, определенном жребием.

Поклонники «шахмат Фишера» уверены, что они имеют безусловные преимущества перед традиционными, поскольку сводят на нет фактор глубокой дебютной подготовки, которая иногда выливается в чрезвычайно скучные и предсказуемые партии.

Игра же, придуманная Бобби Фишером, чаще всего характеризуется острыми позициями.

FIDE некоторое время плотно занималась «шахматами Фишера» и даже устроила два чемпионата мира по ним — в Норвегии в 2019 году и в Исландии в 2022-м, но под следующие турниры не нашла организаторов. Между тем за раскрутку игры активно взялся Магнус Карлсен, увидевший в ней большие перспективы. В прошлом году во многом по его инициативе прошел большой турнир по «шахматам Фишера» — Freestyle Chess Goat Challenge, норвежцем и выигранный, и он вызвал довольно серьезный интерес.

Freestyle Chess Grand Slam Tour развивает идею. Это масштабная серия из пяти этапов в заметных локациях (первый примет в феврале немецкий Вангельс, хозяевами остальных будут Париж, Нью-Йорк, Нью-Дели и Кейптаун) с призовым фондом $4 млн. Заявилась в нее львиная доля сильнейших шахматистов мира, включая самого Магнуса Карлсена, завоевавшего в декабре звание «классического» чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу, других знаменитостей — американцев Хикару Накамуру, Фабиано Каруану, Левона Ароняна, француза Алирезу Фирузджу, узбека Нодирбека Абдусатторова. При этом организаторы не скрывали, что собираются брендировать серию как «чемпионат мира по "шахматам Фишера"», а победителю присуждать чемпионское звание.

Признаки того, что FIDE недовольна таким подходом, появились еще в декабре. Но тогда стороны выражали надежду уладить разногласия «мирным путем». Публикация FIDE, однако, намекает на то, что «дружеский» сценарий реализовать будет трудно. Она выдержана в чрезвычайно жесткой риторике.

FIDE подчеркивает, что, «оставаясь открытой для сотрудничества с частными организациями», «сохраняет главенствующую роль в вопросе правил, титулов и рейтингов».

Попытку же FCPC представить серию как мировое первенство она называет «вступающей в противоречие» со «статусом федерации», которая владеет брендом «мировое первенство» и которая обладает исключительными полномочиями по распределению званий «во всех разновидностях шахмат». Более того, FIDE полагает, что «шаги FCPC неизбежно ведут к расколу в шахматном мире», добавляя, что «мы все слишком хорошо помним неприятные последствия похожего разделения, случившегося в не таком уж давнем прошлом».

Chess.com, крупнейшая шахматная интернет-платформа и партнер серии, интерпретировала это напоминание однозначно — как отсылку к созданию в 1993 году 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) альтернативной FIDE Профессиональной шахматной ассоциации (PCA). Тот раскол, преодоленный лишь в нулевые, действительно оказал крайне негативное влияние на шахматы и в имиджевом, и в коммерческом плане.

Федерация пояснила, что включила Freestyle Chess Grand Slam Tour в календарь на 2025 год, де-факто признав серию легитимной, в качестве «жеста доброй воли», но предупредила, что, если организаторы не изменят ее позиционирование, «без колебаний будет использовать все юридические средства против тех, кто нарушает ее права,— будь это инициаторы, организаторы или инвесторы проекта».

Одну меру, направленную против него, FIDE уже, как выяснилось, одобрила. Она сводится к требованию к игрокам, участвующим в текущем чемпионском цикле (он завершится в 2026 году), подписывать «дополнительный контракт».

В нем будет содержаться пункт о том, что выступление в «любом альтернативном чемпионате мира в какой угодно разновидности шахмат, не одобренном FIDE», кроме Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 года, «приведет к исключению из двух подряд чемпионских циклов».

Правда, федерация берет на себя обязательство по проведению своих турниров «на высочайшем уровне и с существенно увеличенными призовыми фондами».

Ведущие шахматные медиаресурсы, такие как Chessbase или тот же Chess.com, разумеется, указали на то, что сложившаяся ситуация похожа на продолжение противостояния FIDE и лучшего шахматиста мира. Отношения федерации и Магнуса Карлсена в последнее время и в самом деле выглядят непростыми. В 2022 году норвежец устроил демарш, отказавшись бороться за принадлежавший ему десять лет титул чемпиона мира, не скрывая, что настаивал в том числе на корректировках казавшегося ему устаревшим формата чемпионских матчей. Вскоре FIDE пришлось разбираться в скандальной истории с обвинениями в читерстве американского гроссмейстера Ханса Нимана, которыми Карлсен шокировал шахматное сообщество, и наказывать первого номера рейтинга денежным штрафом.

Наконец, совсем недавно, в конце декабря, Магнус Карлсен очутился в центре двух ЧП на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке. Сначала он отказался выполнять во время турнира по рапиду требование судей переодеться в связи с нарушением дресс-кода, сменив джинсы на брюки, и не был допущен FIDE к жеребьевке очередного тура, а в ответ на это сообщил, что «не будет иметь с ней никаких дел», допустив грубые и нецензурные высказывания. Затем, уже все-таки получив допуск на турнир по блицу, по ходу финала Карлсен предложил при равном счете закончить его, разделив золото с россиянином Яном Непомнящим. FIDE согласилась с предложением, и матч остался недоигранным. В интервью “Ъ” президент федерации Аркадий Дворкович говорил, что в Нью-Йорке уладил разногласия с Карлсеном, выслушав его позицию в «личной беседе». При этом FIDE еще по ходу чемпионата согласилась смягчить дресс-код.

Алексей Доспехов