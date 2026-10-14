Олимпийские чемпионы братья Ткачак установили уникальное достижение в НХЛ

Впервые в истории НХЛ игрок сделал «натуральный» хет-трик с передач брата. «Натуральным» хет-триком принято называть ситуацию, когда хоккеист забивает три гола подряд, и ни один другой игрок (из своей или чужой команды) не успевает отличиться между этими шайбами.