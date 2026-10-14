Олимпийские чемпионы братья Ткачак установили уникальное достижение в НХЛ
14.10.2026, 12:59
Американский нападающий «Флорида Пантерс» Брэди Ткачак сделал хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колумбус Блю Джекетс». Во всех трех эпизодах ему ассистировал старший брат Мэттью Ткачак.
Гости одержали победу со счетом 7:3. Брэди Ткачак забил голы на 23-й, 27-й и 31-й минутах. Шайбы стали для него первыми в составе «Пантерс» — ранее он выступал за «Оттава Сенаторс». Кроме того, он отметился голевым пасом. Мэттью Ткачак отдал пять результативных передач за матч.
Также у «Флориды» дублями отметились Картер Верхеги и Сэм Рейнхарт. У «Колумбуса» голы забили Кент Джонсон, Дентон Матейчук и Коул Силлинджер. Результативную передачу в свой актив записал Валерий Ничушкин.
Впервые в истории НХЛ игрок сделал «натуральный» хет-трик с передач брата. «Натуральным» хет-триком принято называть ситуацию, когда хоккеист забивает три гола подряд, и ни один другой игрок (из своей или чужой команды) не успевает отличиться между этими шайбами.
«Обычные» хет-трики с передач братьев в НХЛ ранее делали восемь хоккеистов: Фред Кук, Макс Бентли, Фрэнк Маховлич, Петер, Антон и Мариан Штястны, Брент Саттер и Даниэль Седин.
По итогам семи матчей «Флорида» с восемью очками занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Колумбус», набравший четыре балла в пяти играх, располагается на седьмой строке дивизиона Метрополитен.