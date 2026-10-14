Собрать по кусочкам

В качестве примера был выбран дапаглифлозин — препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, сердечной недостаточности и хронической болезни почек. Дапаглифлозин широко применяется в клинической практике, поэтому по этому препарату уже накоплено много данных. Сначала исследователи изучили опубликованную научную литературу — 18 исследований с данными о фармакокинетике дапаглифлозина и 10 работ с опубликованными ФК-моделями. На основе этих данных они построили мФОФК-модель препарата и задали априорные, то есть предварительные, распределения ее параметров. Затем эти предположения объединили с реальными данными о препарате и получили уточненные значения параметров. Полученную модель проверили на независимых данных. Она хорошо описывала концентрацию препарата в крови, но немного завышала содержание препарата в моче. Дополнительный анализ показал, что прогноз можно улучшить, добавив индивидуальные данные о скорости клубочковой фильтрации.