В Иркутской области ветеринары спасли собаку, которая защитила семью от медведя
14.10.2026, 13:09
В Иркутской области щенок лайки был ранен, защищая хозяев от нападения медведя. Животное прооперировали, его удалось спасти, сообщает Ассоциация ветеринарии региона.
Владельцы собаки пошли в лес за грибами и столкнулись с медведем. 10-месячный щенок восточносибирской лайки отвлек внимание зверя, что спасло людям жизнь. Пес получил рваные раны в области шеи, его доставили в ветклинику Усть-Кутского филиала Киренской СББЖ.
Собаке провели экстренную операцию и наложили швы, чтобы «закрыть обширные повреждения», рассказали в ассоциации. По ее данным, в октябре зафиксированы два подобных случая: во втором пострадали две собаки, спасти их не удалось.
В Приангарье с середины сентября действует режим повышенной готовности, там зафиксировано уже несколько смертельных случаев нападений медведей. 12 сентября в Киренском районе медведь убил пенсионера, который пошел в лес за грибами. 17 сентября в том же районе медведь напал на трех местных жителей, собиравших ягоды, из них двое погибли. 10 октября были найдены тела двух мужчин, погибших от нападений медведей. На прошлой неделе число убитых медведями людей в регионе достигло семи.