Спортсменов рассудили по одежке

Шахматистам официально разрешили выступать на соревнованиях в джинсах. Международная шахматная федерация изменила требования к дресс-коду спортсменов. Решение было принято после скандала с дисквалификацией Магнуса Карлсена с прошлого этапа чемпионата мира по рапиду. 28 декабря он пришел на турнир в Нью-Йорке в джинсах и отказался переодеваться. Норвежца дисквалифицировали и оштрафовали на $200. В знак протеста он снялся и со следующего этапа чемпионата по блицу. Впрочем, потом рассказал, что все-таки примет участие в играх. В результате федерация объявила, что будет использовать более гибкий подход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FIDE Фото: FIDE

От шахматистов все еще требуют соблюдения официального дресс-кода, но допускаются «небольшие элегантные отклонения». В частности, можно надевать джинсы, сочетающиеся с пиджаком. Подобное решение вписывается в общую тенденцию популяризации шахмат как вида спорта, говорит гроссмейстер, чемпион Кубка мира Петр Свидлер: «Хорошо, что они пришли к устоявшейся позиции по этому поводу. Но можно было, наверное, это сделать и без скандала, без потери Магнуса на половину первого турнира и практически потери на вторую.

С одной стороны, шахматы кажутся достаточно консервативным видом спорта, с другой, движение в сторону демократизации, популяризации и попытки продвижения шахмат, это то, чем они занимаются очень активно как раз последние годы. И правильно, поскольку это шахматам необходимо. В этом плане дресс-код, который жестче, чем стандартное определение smart casual, его сознательное ужесточение по каким-то внутренним причинам мне всегда казались странным выбором.

Если говорить шире, то, может быть, в матче на первенство мира мы не хотели бы футболку и джинсы видеть, но проходящий сейчас турнир гораздо более открытый и по гораздо более динамичным разновидностям шахмат. В турнирах такого плана можно вообще говорить о том, насколько необходимо придерживаться таких классических представлений о том, как должен выглядеть шахматист. В целом все это выглядит как огромное количество головной боли по вопросам, которые не являются, наверно, центральными».

Скандал вокруг внешнего вида спортсмена возникает не впервые. Например, на чемпионате Европы по гандболу 2021 года женская сборная Норвегии вышла на матч в шортах вместо привычных бикини, настаивая на таком праве не только для мужчин, но и для женщин. Международная федерация оштрафовала команду на €1,5 тыс. за нарушение дресс-кода. Однако разразившийся скандал привел к тому, что правила изменили, и теперь гандболисткам официально можно играть в шортах.

Зачастую форма для спорта — часть традиции, и изменить ее не так-то просто, отмечает обозреватель “Ъ” Алексей Доспехов: «Эти вопросы достаточно часто в последнее время обсуждаются, и касаются они самых разных видов спорта. Это связано, мне кажется, со многими факторами, и с борьбой за гендерное равноправие в том числе, и с борьбой против стандартизации. Но в шахматах, наверное, все-таки самый яркий эпизод случился под занавес года.

Важность одежды зависит от конкретного вида спорта. Для некоторых это очень принципиальный момент. Все знают, например, что на теннисном Уимблдоне вековая традиция до сих пор сохраняется: играть только в белом. Бывали случаи, когда наказывали за даже мелкие нарушения этого дресс-кода. В каких-то видах спорта лояльнее относятся к одежде.

Шахматы до сих пор считались тоже видом, где достаточно лояльно организаторы смотрят на это. Ну, а сейчас придрались почему-то.

Прецедентов не так много, чтобы какую-то формулу выводить, как меняется дресс-код. Но часто бывает, что кто-то выступает, показывает пример, одевается не так, как все, а дальше потихоньку это начинает становиться нормой. Но в данном случае мы видим, что после скандала с Магнусом Карлсеном FIDE на вторую часть первенства чемпиона мира по блицу смягчила свой регламент, с какими-то оговорками разрешила играть в джинсах. Можно сказать, что какой-то победы добились те, кто симпатизировал Магнусу Карлсену, кто считал эти запреты необоснованными».

Требования к дресс-коду теннисистов на Уимблдонском турнире действительно одни из самых строгих. Например, в 2015 году австралиец Ник Киргиос получил предупреждение за повязку для волос, которую купил в фирменном магазине самого турнира. На ней были зеленые полоски, что не понравилось судье. В итоге спортсмену пришлось вывернуть повязку наизнанку. А теннисисткам организаторы Уимблдона разрешили надевать под форму нижнее белье темных цветов лишь в 2023 году.

Впрочем, жесткие требования создают и особенную атмосферу турнира, полагает олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина: «Уимблдон — это прежде всего традиции. И даже если у кого-то есть желание что-то поменять, мне кажется, что это не совсем правильно. Это уже достаточно долгое время: все должны играть в форме белого цвета. Организаторы турнира пытаются внести какие-то коррективы, они разрешают 20% другого цвета в форме, но не более. Поэтому многие фирмы пытаются, конечно, всевозможными способами украсить белую форму разными расцветками, но для всех теннисистов, для нас, для меня в том числе, это особенный турнир с особенной традицией, и мне всегда нравилось выступать именно в белом на Уимблдоне.

Большой скандал был, когда одна теннисистка из Франции выступила в белом платье и красных лосинах. Конечно же, когда происходят такие вещи, организаторы турнира понимают, что нельзя давать слабину, поэтому регламентируют свои правила очень четко. В основном спортсмен должен свою форму показывать до начала турнира рефери, главным судьям турнира, чтобы не было никаких вопросов».

В этом году большой скандал разгорелся вокруг комплекта спортивной формы, созданной брендом Nike для женской олимпийской сборной США по легкой атлетике. Спортсменки заявили, что у боди слишком высокий вырез на бедрах. Производители объяснили, что на самом деле подготовили 50 различных комплектов и предоставляют участницам соревнований право самостоятельно выбирать комфортную экипировку. Однако от слишком откровенного боди Nike отказываться не стал и все-таки оставил его в коллекции.

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Ульяна Горелова