Лучший шахматист мира поменял титулы на джинсы

Главным событием чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке стал очередной громкий демарш лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена. Во второй день первенства норвежец отказался продолжать борьбу в нем из-за требования Международной шахматной федерации (FIDE) ради соблюдения предусмотренного регламентом дресс-кода сменить джинсы на брюки. Карлсен, который в 2022 году добровольно расстался с принадлежавшим ему десять лет титулом чемпиона мира, сказал, что в данный момент чувствует себя «находящимся в состоянии войны с FIDE», дав понять, что больше не намерен участвовать в ее официальных соревнованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен

Фото: Misha Friedman / Getty Images Магнус Карлсен

Фото: Misha Friedman / Getty Images

Уходящий год в шахматах завершился чрезвычайно громким скандалом на чемпионате мира по рапиду и блицу, проходящем в Нью-Йорке. Это соревнование привлекало огромное внимание в том числе благодаря выступлению в нем Магнуса Карлсена, главной шахматной звезды нынешнего века. В Нью-Йорк он приехал в ранге владельца обоих стоящих на кону в соревнованиях титулов. Между тем уже во второй из трех дней, отведенных на чемпионат мира по быстрым шахматам, турнир остался без норвежца.

После седьмого раунда его главный арбитр Алекс Холовчак сообщил о том, что Магнус Карлсен оштрафован на $200 за несоблюдение обязательного дресс-кода Международной шахматной федерации.

Он предписывает, что шахматисты во время выступлений должны носить брюки, Карлсен же был одет в джинсы. Организаторы потребовали от норвежца к девятому раунду привести свой внешний вид в соответствие с дресс-кодом. Такое же требование было выдвинуто в отношении знаменитого российского гроссмейстера Яна Непомнящего, тоже получившего денежный штраф, и он джинсы на брюки поменял. Однако Магнус Карлсен отказался следовать его примеру, а потом объявил, что вообще снимается с соревнований.

Разговаривая с известным шахматным блогером Леви Ройзманом сразу после того, как принял это решение, Карлсен пояснил, что если FIDE хочет «навязывать ему свои правила», то «может идти к черту». Позже в интервью телеканалу NRK он высказался еще более жестко. Карлсен дал понять, что в последнее время его отношения с федерацией постоянно обострялись, добавив, что сейчас «чувствует себя находящимся в состоянии полноценной войны с FIDE». Различные шахматные медиаресурсы, такие как Chess.com, интерпретировали слова норвежца однозначно — как предупреждение о том, что отныне он будет игнорировать официальные состязания под эгидой федерации, которую возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

Реакция самой FIDE была гораздо более сдержанной. В своем заявлении она акцентировала внимание на том, что дресс-код был выработан комиссией спортсменов федерации, а игровой зал расположен в пешей доступности от отеля для участников чемпионата, что обеспечивает возможность оперативно исправить найденные нарушения.

А генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский в разговоре с тем же Леви Ройзманом отметил, что, на его взгляд, действия Магнуса Карлсена могли быть отчасти вызваны «раздражением» в связи с плохой игрой на чемпионате.

Действительно, после восьми туров в активе Карлсена было всего пять очков, и он довольно заметно отставал от группы лидеров. Перед заключительным днем ее возглавили с равным количеством очков четыре шахматиста, в том числе два россиянина — Володар Мурзин и Александр Грищук.

Это уже далеко не первый демарш Магнуса Карлсена, связанный с FIDE и шахматной политикой. В 2022 году он неожиданно отказался от титула чемпиона мира, которым владел почти десять лет, после того как федерация отклонила его предложения по радикальным реформам формата чемпионского матча. Затем FIDE вместе с судебными инстанциями пришлось разбираться в истории с расколовшими шахматный мир обвинениями в читерстве, фактически выдвинутыми Карлсеном против американского гроссмейстера Ханса Ниманна. Структура в итоге признала их «необоснованно» подрывающими ее репутацию, правда, наказав норвежца очень мягко — штрафом €10 тыс. При этом недавно благодаря опросу, проведенному FIDE, именно Магнус Карлсен был признан величайшим шахматистом за период, прошедший с момента ее основания, то есть за столетие. В нем норвежец опередил нескольких легенд безусловных шахмат.

Алексей Доспехов