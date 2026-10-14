На балтийском побережье в Польше обнаружили обломки летающего объекта
Фрагменты неопознанного летающего объекта обнаружены на побережье Балтийского моря в Польше, сообщила Военная жандармерия республики. По данным RMF24, речь идет о беспилотнике из Военно-технического института польских ВВС, который задействовали во время учений.
RMF24 отмечает, что объект длиной около 2 м. На пляже в Карвии Пуцкого района Польши его нашел прохожий, после чего позвонил в полицию. К расследованию привлечены саперы, военные и сотрудники спецслужб. Нанес ли дрон какой-либо ущерб местности — не уточняется.