На балтийском побережье в Польше обнаружили обломки летающего объекта

RMF24 отмечает, что объект длиной около 2 м. На пляже в Карвии Пуцкого района Польши его нашел прохожий, после чего позвонил в полицию. К расследованию привлечены саперы, военные и сотрудники спецслужб. Нанес ли дрон какой-либо ущерб местности — не уточняется.