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Коммерсантъ FM
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Россиян отключили от UnionPay

Как действовать держателям карт Газпромбанка из РФ в условиях санкций

Банки зарубежных стран прекратили обслуживание карт UnionPay Газпромбанка. Как минимум речь идет о кредитных организациях Турции, Германии, Таиланда, Вьетнама, Венгрии, Катара, Казахстана, Узбекистана, Туниса, ЮАР и Объединенных Арабских Эмиратов, выяснил ТАСС. При попытке снять наличные банкомат либо выдает предупреждение о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается банком. 21 ноября, после включения в санкционный список США Газпромбанк сообщил своим клиентам о том, что они могут столкнуться со сложностями в работе UnionPay за границей. Также компания рекомендовала использовать наличные.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Очевидно, что вскоре список стран расширится, говорит управляющий партнер коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов. По его словам, отказаться выполнять американские санкции готовы будут единицы: «Совершенно точно понятно, что ни один из зарубежных банков под угрозой санкций со стороны США не будет принимать и обслуживать карты российских санкционных банков. Они понимают, что на них будут наложены сумасшедшие штрафы, их отключат от платежных систем, и ни один из иностранных банков на это не пойдет.

Какие санкции ввели США против Газпромбанка и какими будут последствия

Эта система будет повсеместно реализована в отношении российских банков, которые находятся под санкциями. Поэтому то, что останется какой-то действующий банк, крайне маловероятно. Возможно, какие-то внутренние банки в Иране, в КНДР, которые не связаны с международными системами расчетов. Это касается тех стран, которые сами находятся под санкциями. В отношении всех остальных — ОАЭ, Таиланд — позиция однозначная: никто не будет готов рисковать собственным благополучием из-за обслуживания российских карт».

С 2022 года китайская UnionPay была единственной международной системой в России, с помощью которой можно было совершать операции за границей. Какие альтернативы остались у россиян для использования за рубежом? Независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков, считает, что единственный выход — это открыть счет в банке иностранной юрисдикции:

«Конечно, для тех россиян, которые сейчас путешествуют и надеются на расчеты с использованием карты, которая выпущена Газпромбанком, это серьезное испытание и проблема. Если есть возможность сегодня, и карта еще работает, стоит снять необходимое количество наличных средств в той валюте, в которой они рассчитываются, находясь в поездке. И второй момент: желательно найти возможность открыть счет в другом банке в другой стране либо напрямую, либо используя какие-то другие услуги, которые оказываются в этих целях. Конечно, банки в ЕС простым туристам не смогут открыть карты.

Если мы говорим о безналичных расчетах, они возможны только с использованием либо карт, либо электронных кошельков, которые открыты в банках других стран.

Среди ближайших соседей России это страны бывшего Советского Союза, страны СНГ: Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Узбекистан, это страны, банки которых могут предоставлять такие услуги. Это наиболее реалистичный и удобный способ. Для другой категории российских граждан, которые имеют какие-то основания по открытию счетов в банках ЕС, США или Китая, тоже есть такая возможность, но это связано с какой-то особой профессиональной деятельностью».

После попадания в американский SDN-лист Газпромбанк призвал находящихся за границей клиентов снять наличные, а также анонсировал, что для держателей кредитных карт со следующей недели появится комиссия за эти услуги. Также с сайта банка исчезла возможность оформления карт с платежной системой UnionPay.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

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