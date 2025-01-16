Вот вам и вотум

Голосование по вопросу о судьбе правительства Франсуа Байру прошло в четверг во французском парламенте. Внесенная левой «Непокорившейся Францией» (LFI) резолюция о вотуме недоверия провалилась. Инициативу поддержал только 131 из необходимых 289 депутатов. Правительство устояло, а вот левый фронт оказался под угрозой раскола, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франсуа Байру (в центре) в Национальной ассамблее

Фото: Xose Bouzas / Hans Lucas / AFP Премьер-министр Франсуа Байру (в центре) в Национальной ассамблее

Фото: Xose Bouzas / Hans Lucas / AFP

В Национальной ассамблее прошло голосование по вотуму недоверия правительству. Инициативу выдвинули крайне левые из «Непокорившейся Франции» и поддержали депутаты-коммунисты и экологи. «Непокорившиеся» атаковали правительство даже до тронной речи, которую глава нового правительства премьер-министр Франсуа Байру произнес в Национальной ассамблее 14 января. В этой речи он коснулся многих вопросов, которые разрывают как общество, так и парламент.

Один из главных вопросов — продолжать или отменить пенсионную реформу. За ее отмену выступает большинство парламентариев, причем как с правого, так и с левого фланга. Многие ожидали, что Франсуа Байру объявит хотя бы о временной приостановке реформы, которая в 2023–2024 годах привела к ожесточенным социальным протестам. Однако новый премьер-министр не сделал этой уступки депутатам.

В качестве компенсации он предложил возобновить общественные обсуждения реформы, которая тем временем будет воплощаться в жизнь, и поручить Счетной палате еще раз взвесить все экономические «за» и «против» в случае ее отмены. Это туманное обещание мало кого устроило и лишь поддержало крайне левых в их намерении опрокинуть правительство.

Между тем новый премьер пошел навстречу оппозиции, отменив или смягчив некоторые жесткие бюджетные и социальные меры и пообещав сохранить повышение налогов для самых богатых граждан и предприятий.

Шансов на успех у крайне левых было мало. Для принятия резолюции о недоверии необходимо абсолютное большинство — 289 голосов.

Однако на этот раз правые «Республиканцы» и крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен не собирались поддерживать инициативу левых, предоставив им возможность самим осуществлять свои громкие угрозы, звучащие уже с момента назначения правительства Байру. Даже если бы все левые депутаты (193 мандата) проголосовали за вотум, этого все равно было бы недостаточно.

Зато вотум недоверия правительству превратился в вотум недоверия LFI со стороны их союзников, в первую очередь социалистов.

Им надоели бесконечные обвинения в соглашательстве и прямые угрозы, звучащие в выступлениях лидера LFI Жан-Люка Меланшона. Тот заявил, что у социалистов есть выбор: «Либо они голосуют за недоверие, либо поддерживают правительство». Он прямо пригрозил своим союзникам-социалистам (PS), что не только выгонит их из левого «Нового народного фронта», но и разорвет все договоренности о совместной выборной тактике. То есть будет выставлять кандидатов LFI против кандидатов PS.

Обсуждение вотума недоверия началось с выступления депутата от LFI Манюэля Бомпара, не пожалевшего проклятий для правительства и пообещавшего Франсуа Байру: «Вы падете сегодня или через несколько дней». Любопытно, что его слова прозвучали почти в пустом зале. Уговаривать было некого. Депутаты «Национального объединения» с утра находились на церемонии прощания с Жаном-Мари Ле Пеном, основателем «Национального фронта», в парижской церкви Нотр-Дам-дю-Валь-де-Грас. А социалисты проводили срочное заседание, обсуждая, как им поступить при голосовании.

После консультаций социалисты решили не поддерживать вотум недоверия.

«Мы решили не настаивать на политике худшего сценария»,— объяснил председатель PS Оливье Фор. Несмотря на свист со скамей депутатов LFI, он подчеркнул: «Мы гордимся тем, что спасли французов от угрозы жесткого бюджета».

Результаты голосования оказались благоприятными для правительства и неблагоприятными для крайне левых. Кабинет министров устоял, а левый фронт оказался под угрозой раскола. «Другой путь открывается нам после множества переговоров, обсуждений и усилий... Он позволит построить другое будущее»,— заявил премьер-министр Байру, выступая перед Ассамблеей. И не удержался от того, чтобы пнуть проигравших, обвинив лидеров LFI в том, что они «выбрали внутреннюю войну», стремясь только к конфронтации.

Алексей Тарханов, Париж