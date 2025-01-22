Девелопер намерен расселить еще два дома на улице Самочкина к апрелю 2025 года

Девелопер «Самолет» намерен до конца первого квартала 2025 года расселить на улице Самочкина в Нижнем Новгороде два ветхих дома, вошедших в программу комплексного развития территории (КРТ), рассказали в пресс-службе компании. Из этих домов в новые квартиры переедут 34 семьи.

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За 2024 год компания расселила семь домов, в которых проживали 94 семьи.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», торги на право КРТ площадью 13,7 га в районе улицы Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки в Ленинском районе прошли в сентябре 2023 года, победитель, ООО «СЗ "Проект-С-35"» из группы «Самолет», повысил стоимость лота с 18,44 до 190,8 млн руб. В развитие территории компания намерена до 2038 года вложить 14 млрд руб. На месте 39 старых домов должны появиться новые многоэтажки, детский сад на 320 мест и двухэтажный пристрой поликлиники. Проект строительства первого дома в декабре 2024 года прошел экспертизу.

Галина Шамберина