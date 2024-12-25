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Первый дом по КРТ в районе улицы Дружбы в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Первый дом в рамках комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки в Нижнем Новгороде прошел экспертизу, указано в реестре экспертиз 24 декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о многоквартирном доме 4.1 первой очереди КРТ. Негосударственную экспертизу проводило ООО «Мастерстроитель» из Москвы. Проектировщик – ИП Игнатьев Алексей Олегович из Тюмени. Заказчиком выступает «Проект-С-35», входящий в группу «Самолет».

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», торги на право КРТ в районе улицы Дружбы прошли в сентябре 2023 года, победитель повысил стоимость лота с 18,44 до 190,8 млн руб. В развитие территории компания намерена до 2038 года вложить 14 млрд руб.

Галина Шамберина

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