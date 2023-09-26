Застройщик ГК «Самолет» выиграл право развития более 13 га в Ленинском районе

Институт развития агломерации Нижегородской области успешно провел второй аукцион КРТ. На торги выставлялось право комплексного развития застроенной территории в границах улиц Дружбы, Снежная и Энтузиастов в Ленинском районе Нижнего Новгорода на площади 13,7 га, куда входит и 2,9 га территории общего пользования.

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Стартовая цена права КРТ жилой застройки составила 18,44 млн руб. Увеличив ее более чем в десять раз, торги с предложением 190,8 млн руб. выиграло ООО «СЗ "Проект-С-35"». Эта компания была учреждена в конце августа структурами крупной девелоперской группы «Самолет».

По проекту договора с администрацией города и областным правительством до июня 2038 года инвестор будет обязан провести реновацию квартала. Она включает в себя расселение ветхого жилья, строительство новых многоквартирных домов, детского сада на 320 мест и двухэтажного пристроя поликлиники (социальные объекты затем безвозмездно передаются городу и региону).

Также застройщику необходимо предусмотреть место для размещения средней школы на 1,1 тыс учеников. На территории расположены 39 старых домов, подлежащих сносу или реконструкции, восемь из них были признаны аварийными.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Специализированный застройщик "Проект-С-35"» (ООО «СЗ "Проект-С-35"») зарегистрировано 31 августа 2023 года в Нижнем Новгороде с уставным капиталом 10 тыс. руб. В уставном капитале компании 100% принадлежит ООО «Самолет-регионы», для которой головной компанией является ПАО «ГК "Самолет"». Генеральный директор «СЗ "Проект-С-35"» — Денис Долин. Основным видом деятельности компании является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Иван Сергеев