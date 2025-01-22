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Коммерсантъ FM
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Администрация Трампа уволит сотрудников, отвечавших за программы инклюзивности

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась, чтобы всех сотрудников федеральных служб, отвечающих за программы равенства и инклюзивности, отправили в оплачиваемый отпуск и в итоге уволили, сообщает Associated Press. Сколько человек лишится должностей, не уточняется.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

20 января, в день вступления в должность, господин Трамп подписал указ о ликвидации программы по обеспечению представительства меньшинств, равноправия и инклюзивности (DEI). К завтрашнему дню, 23 января, федеральным агентствам поручено составить список офисов и работников DEI. К следующей пятнице необходимо разработать план по выполнению «мер по сокращению численности» этих работников. Также поручено удалить все веб-страницы, связанные с DEI, и отменить любое обучение в рамках этой программы.

Дональд Трамп назвал программу DEI дискриминационной и заявил о восстановлении «основанного на заслугах» найма. AP отмечает, что реализация изменений может занять «месяцы или даже годы». Однако нынешняя политика господина Трампа по этому вопросу более агрессивна, чем в его первый президентский срок (2017–2021), и реализуется «на гораздо более податливой почве» в корпоративном мире. О сворачивании программ DEI уже объявили Walmart, Harley-Davidson, компания Jack Daniel's, Microsoft.

Отказ компаний от инициатив по обеспечению инклюзивности связан с решением Верховного суда США от июня 2023 года. Он постановил, что любая дискриминация, даже положительная, незаконна.

Подробности — в материале «Ъ» «Америке запретили смотреть на цвет кожи».

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