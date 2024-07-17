Microsoft распустила команду по инклюзивности

Microsoft уволила команду по обеспечению представленности национальных меньшинств, равноправия и инклюзивности (DEI), сообщает Business Insider. Руководство объяснило свое решение «изменившимися бизнес-потребностями».

«Настоящие системные изменения — работа, связанная с программами DEI повсеместно, уже не так важна для бизнеса и не так продумана, как в 2020 году»,— написал руководитель команды в электронном письме, разосланном сотрудникам.

Известно, что команда была распущена 1 июля. Сколько именно человек в итоге попало под сокращение, неизвестно. При этом в Microsoft заверили, что, несмотря на это решение, корпорация остается привержена принципам DEI.

Американские компании стали активно внедрять в свою работу инициативы, связанные с обеспечением представительства национальных меньшинств и равноправия, в 2020 году, после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда. Этот инцидент привел к массовым протестам в США. Тогда же Microsoft пообещала, что к 2025 году количество чернокожих менеджеров и лидеров команды удвоится. Насколько компания продвинулась в этом направлении, пока неизвестно.

Кирилл Сарханянц