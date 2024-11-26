Walmart сворачивает часть инициатив в рамках программы инклюзивности

Компания Walmart заявила вчера, 25 ноября, что отказывается от части инициатив в рамках программы по обеспечению представительства меньшинств, равноправия и инклюзивности (DEI). Корпорация также прекращает сотрудничество с правозащитной организацией Human Rights Campaign (HRC) и снимает с продажи часть товаров, посвященных ЛГБТ-сообществу (Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает Associated Press.

Ранее о прекращении сотрудничества с HRC, а также о сворачивании программ DEI объявили и другие американские компании. В их числе производитель мотоциклов Harley-Davidson, автоконцерн Ford, алкогольная компания Jack Daniel`s и производитель сельскохозяйственной техники John Deere. В июле Microsoft также распустила команду по DEI.

Массовый отказ американских компаний от части инициатив по обеспечению инклюзивности связан с решением Верховного суда США от июня 2023 года. Тогда суд постановил, что любая дискриминация, даже положительная, незаконна, и отменил действовавший в стране почти полвека принцип набора студентов, который предусматривал гарантию мест для национальных меньшинств. После этого американским компаниям стали предъявлять судебные иски: их обвиняют в том, что при наборе сотрудников предоставляются гарантии представителям национальных и сексуальных меньшинств.

Подробнее о решении Верховного суда по «положительной дискриминации» — в материале «Ъ» «Америке запретили смотреть на цвет кожи».

Кирилл Сарханянц