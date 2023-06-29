Америке запретили смотреть на цвет кожи

Верховный суд США сегодня принял эпохальное решение: после нескольких десятилетий повсеместных разговоров о необходимости продвигать идею «позитивной дискриминации», помогая представителям национальных меньшинств, суд признал, что главное в этом термине — существительное, а не прилагательное. А поэтому, как и любая иная дискриминация, она неконституционна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстранты, выступающие против «позитивной дискриминации» при приеме в вузы (Вашингтон)

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Демонстранты, выступающие против «позитивной дискриминации» при приеме в вузы (Вашингтон)

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

В течение последних 45 лет Верховный суд США признавал, что перед законами и правилами страны все равны, но у этого общего правила есть некоторое исключение — высшее образование. В 1978 году Верховный суд гарантировал университетам право набирать студентов, основываясь на собственных принципах и убеждениях, а среди критериев отбора могла быть и раса.

Студентов принимали в вузы не только исходя из их личных достижений и успеваемости, но во многих случаях — из их этнической принадлежности.

Против такой политики выступило движение «Студенты за честное зачисление», основанное юристом-активистом Эдвардом Блюмом, который организовал множество судебных процессов против расовой дискриминации в различных сферах. Движение подало в суд на два вуза страны: Гарвардский колледж и Университет Северной Каролины.

В случае с Университетом Северной Каролины истцы заявили, что университет дискриминировал белых и азиатских абитуриентов, отдавая предпочтение чернокожим, испаноязычным и коренным американцам.

В деле против Гарварда истцы указали, что университет ведет дискриминационную политику против американцев азиатского происхождения, оценивая при поступлении такие субъективные критерии, как привлекательность, смелость и доброта, и фактически создавая барьер при поступлении для этой категории абитуриентов.

Оба университета выиграли дела в федеральных судах первой инстанции. Гарвард при этом успел выиграть и в апелляционном суде. Оба университета подтвердили, что на протяжении десятилетий ориентировались на прежнее решение Верховного суда от 1978 года и расовая принадлежность абитуриента из числа меньшинств могла служить дополнительным плюсовым фактором, повышающим шансы на поступление.

Теперь им и другим высшим учебным заведениям придется ориентироваться на новое решение верховных судей.

Сегодня Верховный суд большинством голосов (6 против 3) признал (.pdf), что такой избирательный подход при зачислении абитуриентов — та же расовая дискриминация, что и ущемление прав чернокожих.

А с ним Америка официально покончила в июле 1964 года. И запретил высшим учебным заведениям страны вообще рассматривать расу как один из критериев при зачислении абитуриентов.

«Устранение расовой дискриминации означает ликвидацию ее целиком,— приводятся в решении суда слова главного судьи Джона Робертса, к которому присоединились судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Кони Барретт.— К студенту следует относиться исходя из его или ее индивидуального опыта, а не по признаку расы. Многие университеты слишком долго поступали как раз наоборот».

Судьи, выступившие в поддержку нынешней политики двух вузов, привели тот же довод, что приводился судьями и вузами на протяжении последних десятилетий,— инклюзивность и важность расового многообразия. «Суд еще больше укрепил расовое неравенство в образовании — саму основу нашего демократического правительства и плюралистического общества»,— заявила судья Соня Сотомайор.

Формально это решение касается двух конкретных университетов, однако понятно, что оно открывает возможность оспаривать программы «позитивной дискриминации» и в других высших заведениях страны.

Впрочем, как показывают исследования, большинство университетов и колледжей, принимающих более половины абитуриентов в США, не учитывают расу и этническую принадлежность при зачислении студентов. Поэтому, говорят многие эксперты, решение суда в первую очередь касается элитарных университетов, в которых такие программы существуют.

Решение Верховного суда США уже наделало много шума. В четверг президент Джо Байден заявил, что категорически не согласен с вердиктом ВС. По его мнению, судьи пренебрегли прецедентами, которые создавались в течение десятилетий. Президент подчеркнул, что расовая дискриминация по-прежнему существует в США и призвал вузы учитывать это при приеме студентов.

Тем не менее, согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство американцев считают, что этническая и расовая принадлежность не должна учитываться при приеме на учебу. В прошлогоднем исследовании, проведенном Pew Research, об этом заявили 74% опрошенных. В опросе Reuters/Ipsos, проведенном в феврале, такое же мнение поддержали 62% американцев. Впрочем, некоторым утешением сторонникам позитивной дискриминации может служить то, что, согласно еще одному опросу, проведенному The Associated Press и NORC, подавляющее большинство американцев (63%) считает, что Верховный суд не должен запрещать принятие в расчет этнической и расовой принадлежности при приеме в университеты.

Кирилл Сарханянц