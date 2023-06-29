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Америке запретили смотреть на цвет кожи

Верховный суд США выступил против позитивной дискриминации

Верховный суд США сегодня принял эпохальное решение: после нескольких десятилетий повсеместных разговоров о необходимости продвигать идею «позитивной дискриминации», помогая представителям национальных меньшинств, суд признал, что главное в этом термине — существительное, а не прилагательное. А поэтому, как и любая иная дискриминация, она неконституционна.

Демонстранты, выступающие против «позитивной дискриминации» при приеме в вузы (Вашингтон)

Демонстранты, выступающие против «позитивной дискриминации» при приеме в вузы (Вашингтон)

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Демонстранты, выступающие против «позитивной дискриминации» при приеме в вузы (Вашингтон)

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

В течение последних 45 лет Верховный суд США признавал, что перед законами и правилами страны все равны, но у этого общего правила есть некоторое исключение — высшее образование. В 1978 году Верховный суд гарантировал университетам право набирать студентов, основываясь на собственных принципах и убеждениях, а среди критериев отбора могла быть и раса.

Студентов принимали в вузы не только исходя из их личных достижений и успеваемости, но во многих случаях — из их этнической принадлежности.

Против такой политики выступило движение «Студенты за честное зачисление», основанное юристом-активистом Эдвардом Блюмом, который организовал множество судебных процессов против расовой дискриминации в различных сферах. Движение подало в суд на два вуза страны: Гарвардский колледж и Университет Северной Каролины.

В случае с Университетом Северной Каролины истцы заявили, что университет дискриминировал белых и азиатских абитуриентов, отдавая предпочтение чернокожим, испаноязычным и коренным американцам.

В деле против Гарварда истцы указали, что университет ведет дискриминационную политику против американцев азиатского происхождения, оценивая при поступлении такие субъективные критерии, как привлекательность, смелость и доброта, и фактически создавая барьер при поступлении для этой категории абитуриентов.

Оба университета выиграли дела в федеральных судах первой инстанции. Гарвард при этом успел выиграть и в апелляционном суде. Оба университета подтвердили, что на протяжении десятилетий ориентировались на прежнее решение Верховного суда от 1978 года и расовая принадлежность абитуриента из числа меньшинств могла служить дополнительным плюсовым фактором, повышающим шансы на поступление.

Теперь им и другим высшим учебным заведениям придется ориентироваться на новое решение верховных судей.

Сегодня Верховный суд большинством голосов (6 против 3) признал (.pdf), что такой избирательный подход при зачислении абитуриентов — та же расовая дискриминация, что и ущемление прав чернокожих.

А с ним Америка официально покончила в июле 1964 года. И запретил высшим учебным заведениям страны вообще рассматривать расу как один из критериев при зачислении абитуриентов.

«Устранение расовой дискриминации означает ликвидацию ее целиком,— приводятся в решении суда слова главного судьи Джона Робертса, к которому присоединились судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Кони Барретт.— К студенту следует относиться исходя из его или ее индивидуального опыта, а не по признаку расы. Многие университеты слишком долго поступали как раз наоборот».

Судьи, выступившие в поддержку нынешней политики двух вузов, привели тот же довод, что приводился судьями и вузами на протяжении последних десятилетий,— инклюзивность и важность расового многообразия. «Суд еще больше укрепил расовое неравенство в образовании — саму основу нашего демократического правительства и плюралистического общества»,— заявила судья Соня Сотомайор.

Формально это решение касается двух конкретных университетов, однако понятно, что оно открывает возможность оспаривать программы «позитивной дискриминации» и в других высших заведениях страны.

Впрочем, как показывают исследования, большинство университетов и колледжей, принимающих более половины абитуриентов в США, не учитывают расу и этническую принадлежность при зачислении студентов. Поэтому, говорят многие эксперты, решение суда в первую очередь касается элитарных университетов, в которых такие программы существуют.

Решение Верховного суда США уже наделало много шума. В четверг президент Джо Байден заявил, что категорически не согласен с вердиктом ВС. По его мнению, судьи пренебрегли прецедентами, которые создавались в течение десятилетий. Президент подчеркнул, что расовая дискриминация по-прежнему существует в США и призвал вузы учитывать это при приеме студентов.

Тем не менее, согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство американцев считают, что этническая и расовая принадлежность не должна учитываться при приеме на учебу. В прошлогоднем исследовании, проведенном Pew Research, об этом заявили 74% опрошенных. В опросе Reuters/Ipsos, проведенном в феврале, такое же мнение поддержали 62% американцев. Впрочем, некоторым утешением сторонникам позитивной дискриминации может служить то, что, согласно еще одному опросу, проведенному The Associated Press и NORC, подавляющее большинство американцев (63%) считает, что Верховный суд не должен запрещать принятие в расчет этнической и расовой принадлежности при приеме в университеты.

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Как чернокожие боролись за свои права

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Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший, президент Конференции христианских лидеров Юга, 28 августа 1963 года во время «Марша на Вашингтон» произнес речь «I Have a Dream» («У меня есть мечта»), имевшую важное значение в борьбе за расовое равенство. Речь считается шедевром ораторского искусства. Она напоминает негритянскую баптистскую проповедь и полна отсылов к Библии, Декларации независимости США, Манифесту об освобождении рабов и Конституции США

Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший, президент Конференции христианских лидеров Юга, 28 августа 1963 года во время «Марша на Вашингтон» произнес речь «I Have a Dream» («У меня есть мечта»), имевшую важное значение в борьбе за расовое равенство. Речь считается шедевром ораторского искусства. Она напоминает негритянскую баптистскую проповедь и полна отсылов к Библии, Декларации независимости США, Манифесту об освобождении рабов и Конституции США

Фото: AP

Мирная акция протеста, получившая название «Марш на Вашингтон», собрала около 300 тыс. человек. Около 80% из них были афроамериканцами

Мирная акция протеста, получившая название «Марш на Вашингтон», собрала около 300 тыс. человек. Около 80% из них были афроамериканцами

Фото: AP / Str

Протестующие дошли до мемориала Линкольна, воздвигнутого в честь 16-го президента США, принявшего поправку о запрете рабства в США. Именно здесь Мартин Лютер Кинг произнес свою речь

Протестующие дошли до мемориала Линкольна, воздвигнутого в честь 16-го президента США, принявшего поправку о запрете рабства в США. Именно здесь Мартин Лютер Кинг произнес свою речь

Фото: AP

После марша власти приняли закон о гражданских правах, который запретил сегрегацию в общественных местах, до этого распространенную повсеместно, и закон об избирательных правах, установивший равные права на выборах для афроамериканцев

После марша власти приняли закон о гражданских правах, который запретил сегрегацию в общественных местах, до этого распространенную повсеместно, и закон об избирательных правах, установивший равные права на выборах для афроамериканцев

Фото: AP

Началом эпохи «законов Джима Кроу» (неофициальное название законов о расовой сегрегации) принято считать 1890 год, когда в Луизиане была введена расовая сегрегация на железной дороге

Началом эпохи «законов Джима Кроу» (неофициальное название законов о расовой сегрегации) принято считать 1890 год, когда в Луизиане была введена расовая сегрегация на железной дороге

Фото: AP

В начале 1950-х, согласно законам города Монтгомери в Алабаме, чернокожие граждане не имели права занимать в автобусах первые четыре ряда, предназначавшиеся «только для белых». 1 декабря 1955 года 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза Паркс (на фото) не уступила место белому мужчине в Монтгомери, за что была арестована и приговорена к штрафу. Активисты начали бойкот городских автобусов. 20 декабря 1956 года сегрегацию в автобусах Монтгомери отменили законодательно после начавшихся беспорядков

В начале 1950-х, согласно законам города Монтгомери в Алабаме, чернокожие граждане не имели права занимать в автобусах первые четыре ряда, предназначавшиеся «только для белых». 1 декабря 1955 года 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза Паркс (на фото) не уступила место белому мужчине в Монтгомери, за что была арестована и приговорена к штрафу. Активисты начали бойкот городских автобусов. 20 декабря 1956 года сегрегацию в автобусах Монтгомери отменили законодательно после начавшихся беспорядков

Фото: AP / Daily Advertiser

В 1961 году в Олбани (штат Нью-Йорк) местное чернокожее население во главе с Мартином Лютером Кингом провело кампанию за десегрегацию общественных мест. В ответ власти города арестовали около 5% протестующих

В 1961 году в Олбани (штат Нью-Йорк) местное чернокожее население во главе с Мартином Лютером Кингом провело кампанию за десегрегацию общественных мест. В ответ власти города арестовали около 5% протестующих

Фото: AP

Особое отношение было и к чернокожим водителям. Их часто останавливали и арестовывали под надуманными предлогами

Особое отношение было и к чернокожим водителям. Их часто останавливали и арестовывали под надуманными предлогами

Фото: AP

Лидеры Ку-Клукс-Клана нападали на дома защитников чернокожих и сжигали автобусы активистов, курсировавшие по югу США с протестами против расовой дискриминации. Наиболее известна своей жестокостью была в те годы засекреченная группа «Белых рыцарей» из Миссисипи, насчитывавшая от 6-7 тыс. членов

Лидеры Ку-Клукс-Клана нападали на дома защитников чернокожих и сжигали автобусы активистов, курсировавшие по югу США с протестами против расовой дискриминации. Наиболее известна своей жестокостью была в те годы засекреченная группа «Белых рыцарей» из Миссисипи, насчитывавшая от 6-7 тыс. членов

Фото: AP

Особая ситуация сложилась в школах США. Многие родители были против того, чтобы их дети учились вместе с чернокожими детьми. В начале сентября 1959 года в первый день занятий девять чернокожих детей («девятка из Литл-Рока») попыталась пройти в школу, где их со штыками встретили вооруженные солдаты национальной гвардии штата, действовавшие по приказу губернатора

Особая ситуация сложилась в школах США. Многие родители были против того, чтобы их дети учились вместе с чернокожими детьми. В начале сентября 1959 года в первый день занятий девять чернокожих детей («девятка из Литл-Рока») попыталась пройти в школу, где их со штыками встретили вооруженные солдаты национальной гвардии штата, действовавшие по приказу губернатора

Фото: AP

В 1951 году житель штата Канзас Оливер Браун подал иск против городского школьного совета от имени восьмилетней дочери (на фото) Линды Браун. Он просил суд разрешить его дочери посещать школу для белых, которая была через пять кварталов от дома, в отличие от «черной школы», которая располагалась на окраине. В 1954 году Верховный суд США признал, что сегрегация в школах лишает чернокожих детей «равной защиты законами», что противоречит 14-й поправке к Конституции США

В 1951 году житель штата Канзас Оливер Браун подал иск против городского школьного совета от имени восьмилетней дочери (на фото) Линды Браун. Он просил суд разрешить его дочери посещать школу для белых, которая была через пять кварталов от дома, в отличие от «черной школы», которая располагалась на окраине. В 1954 году Верховный суд США признал, что сегрегация в школах лишает чернокожих детей «равной защиты законами», что противоречит 14-й поправке к Конституции США

Фото: AP

В некоторых штатах существовали ограничения, связанные с участием в голосовании: избирательный налог и тест на грамотность, которые должно было проходить чернокожее население. Тест на грамотность представлял собой чтение всего текста Конституции США и Декларации независимости наизусть

В некоторых штатах существовали ограничения, связанные с участием в голосовании: избирательный налог и тест на грамотность, которые должно было проходить чернокожее население. Тест на грамотность представлял собой чтение всего текста Конституции США и Декларации независимости наизусть

Фото: AP

Пикеты и акции борцов за права чернокожих в начале 1960-х годов часто заканчивались столкновением с полицией и кровопролитием

Пикеты и акции борцов за права чернокожих в начале 1960-х годов часто заканчивались столкновением с полицией и кровопролитием

Фото: AP

Последний из дискриминационных законов был отменен в 1964 году после рассмотрения дела «Мотель “Сердце Атланты” против Соединенных Штатов», когда в Джорджии запретили сегрегацию в общественных местах

Последний из дискриминационных законов был отменен в 1964 году после рассмотрения дела «Мотель “Сердце Атланты” против Соединенных Штатов», когда в Джорджии запретили сегрегацию в общественных местах

Фото: AP / Horace Cort

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Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший, президент Конференции христианских лидеров Юга, 28 августа 1963 года во время «Марша на Вашингтон» произнес речь «I Have a Dream» («У меня есть мечта»), имевшую важное значение в борьбе за расовое равенство. Речь считается шедевром ораторского искусства. Она напоминает негритянскую баптистскую проповедь и полна отсылов к Библии, Декларации независимости США, Манифесту об освобождении рабов и Конституции США

Фото: AP

Мирная акция протеста, получившая название «Марш на Вашингтон», собрала около 300 тыс. человек. Около 80% из них были афроамериканцами

Фото: AP / Str

Протестующие дошли до мемориала Линкольна, воздвигнутого в честь 16-го президента США, принявшего поправку о запрете рабства в США. Именно здесь Мартин Лютер Кинг произнес свою речь

Фото: AP

После марша власти приняли закон о гражданских правах, который запретил сегрегацию в общественных местах, до этого распространенную повсеместно, и закон об избирательных правах, установивший равные права на выборах для афроамериканцев

Фото: AP

Началом эпохи «законов Джима Кроу» (неофициальное название законов о расовой сегрегации) принято считать 1890 год, когда в Луизиане была введена расовая сегрегация на железной дороге

Фото: AP

В начале 1950-х, согласно законам города Монтгомери в Алабаме, чернокожие граждане не имели права занимать в автобусах первые четыре ряда, предназначавшиеся «только для белых». 1 декабря 1955 года 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза Паркс (на фото) не уступила место белому мужчине в Монтгомери, за что была арестована и приговорена к штрафу. Активисты начали бойкот городских автобусов. 20 декабря 1956 года сегрегацию в автобусах Монтгомери отменили законодательно после начавшихся беспорядков

Фото: AP / Daily Advertiser

В 1961 году в Олбани (штат Нью-Йорк) местное чернокожее население во главе с Мартином Лютером Кингом провело кампанию за десегрегацию общественных мест. В ответ власти города арестовали около 5% протестующих

Фото: AP

Особое отношение было и к чернокожим водителям. Их часто останавливали и арестовывали под надуманными предлогами

Фото: AP

Лидеры Ку-Клукс-Клана нападали на дома защитников чернокожих и сжигали автобусы активистов, курсировавшие по югу США с протестами против расовой дискриминации. Наиболее известна своей жестокостью была в те годы засекреченная группа «Белых рыцарей» из Миссисипи, насчитывавшая от 6-7 тыс. членов

Фото: AP

Особая ситуация сложилась в школах США. Многие родители были против того, чтобы их дети учились вместе с чернокожими детьми. В начале сентября 1959 года в первый день занятий девять чернокожих детей («девятка из Литл-Рока») попыталась пройти в школу, где их со штыками встретили вооруженные солдаты национальной гвардии штата, действовавшие по приказу губернатора

Фото: AP

В 1951 году житель штата Канзас Оливер Браун подал иск против городского школьного совета от имени восьмилетней дочери (на фото) Линды Браун. Он просил суд разрешить его дочери посещать школу для белых, которая была через пять кварталов от дома, в отличие от «черной школы», которая располагалась на окраине. В 1954 году Верховный суд США признал, что сегрегация в школах лишает чернокожих детей «равной защиты законами», что противоречит 14-й поправке к Конституции США

Фото: AP

В некоторых штатах существовали ограничения, связанные с участием в голосовании: избирательный налог и тест на грамотность, которые должно было проходить чернокожее население. Тест на грамотность представлял собой чтение всего текста Конституции США и Декларации независимости наизусть

Фото: AP

Пикеты и акции борцов за права чернокожих в начале 1960-х годов часто заканчивались столкновением с полицией и кровопролитием

Фото: AP

Последний из дискриминационных законов был отменен в 1964 году после рассмотрения дела «Мотель “Сердце Атланты” против Соединенных Штатов», когда в Джорджии запретили сегрегацию в общественных местах

Фото: AP / Horace Cort

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