Оперируя виртуальностью

По данным “Ъ”, Промсвязьбанк (ПСБ) и дочерняя структура «Росатома» запустят в шести регионах России собственного виртуального оператора связи «Мой оператор». Если банку MVNO нужен для привлечения новых клиентов в экосистему, то «Росатому» — для корпоративной связи и интернета вещей на предприятиях и в «умных городах», которыми занимается госкорпорация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Виртуальный оператор связи (MVNO) «Мой оператор», который совместно запускают ПСБ и «Росатом», начнет работу в первом квартале 2025 года по модели Light MVNO (собственный бренд и обслуживание клиентов, без своего оборудования), рассказал “Ъ” источник, знакомый с планами компаний, и подтвердил собеседник “Ъ” на IT-рынке. Сейчас «Мой оператор» собирает предзаказы на подключение, говорится на его сайте. Из данных реестра российской системы и плана нумерации Минцифры следует, что оператор запустится в шести регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Челябинской областях.

По данным «Спарк-Интерфакс», 49,999962% юрлица «Мой оператор» владеет ООО ФНБТ («Фонд небанковских технологий», которым на 99% владеет ООО «ПСБ ИИ»), 50% у АО «Гринатом» (IT-интегратор госкорпорации «Росатом»), еще 0,000038% у Георгия Крюкова. Юрлицо зарегистрировано в сентябре 2022 года. В июне Т2 и ПСБ подписали меморандум о сотрудничестве, в котором говорилось о запуске оператора на сети оператора. На сети Т2 работает более 25 виртуальных операторов, сказали “Ъ” в компании.

Собственный оператор позволит банку обеспечить своих клиентов комплексными услугами сотовой связи, а также предложить программу лояльности, которая будет предусматривать скидки при совершении определенного количества трансакций по картам ПСБ, сказал “Ъ” директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Владимир Мужельский. Он добавляет, что последние несколько лет рынок MVNO в России показывает «уверенный рост как с точки зрения абонентской базы, так и прибыльности направления». В «Гринатоме» отказались от комментариев.

По итогам 2024 года число абонентов мобильной связи (активных SIM-карт) увеличилось на 1,9%, до 263 млн, а проникновение достигло 180%, в том числе благодаря большому числу новых абонентов у банковских MVNO (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года). Совокупная абонентская база MVNO превышает 20 млн. В прошлом году собственный MVNO запустил Альфа-банк на сети «Вымпелкома», сообщали «Ведомости». Также на рынке российских банковских MVNO представлены «Т-Мобайл», «ВТБ Мобайл», «Газпромбанк Мобайл» и «Сбер Мобайл».

О планах «Росатома» по запуску собственного виртуального оператора стало известно еще в 2022 году (см. “Ъ” от 19 января), однако в конце того же года компания объявила, что откладывает запуск из-за «организационных проблем». Тогда «Росатом» заявлял, что оператор нужен был для создания частных сетей LTE на предприятиях и интернета вещей.

При этом компания не собиралась использовать мощности существующих операторов, а строить частично собственную сеть, поскольку для госкорпорации является «чувствительным вопрос, где будут храниться данные».

Собеседник “Ъ” на IT-рынке объясняет, что сейчас кроме интернета вещей «Росатому» оператор нужен для использования сотрудниками на предприятиях, так как «на некоторых нельзя пользоваться собственными телефонами». Создание MVNO может быть инструментом для обеспечения защищенной и централизованной связи внутри корпорации, соглашается замдиректора Центра компетенций НТИ Руслан Пермяков. «Это может быть актуально для мониторинга объектов и координации деятельности на производствах»,— добавляет он. «Для "Росатома" важно контролировать данные, чтобы исключить риски утечки. Участие в MVNO позволяет корпорации частично реализовать эту задачу, даже при использовании модели Light MVNO»,— говорит господин Пермяков.

Опыт других банковских MVNO показывает, что услуги мобильной связи от банка могут быть востребованы сами по себе, а также выступать средством роста вовлеченности абонентов в экосистему, считает управляющий партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Также «Росатом» — один из самых крупных игроков на рынке «умных городов», предполагает руководитель Content Review Сергей Половников: «У компании есть цифровая платформа, к которой подключено полсотни городов. ПСБ может быть подрядчиком по связи для работы с "умными городами"».

Алексей Жабин