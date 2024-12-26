Телеком показал мобильность

Российский телеком-рынок вырос на 6,2%, до 2 трлн руб. в 2024 году благодаря сегменту мобильной связи. Число абонентов также выросло, несмотря на то что ежемесячно Роскомнадзор и операторы блокировали в среднем около 872 тыс. номеров с некорректными данными. Кроме того, сегмент платного ТВ потерял более 100 тыс. абонентов, однако увеличился на 1,9% из-за роста цен. Аналитики же считают, что без повышения тарифов телеком-отрасли в целом грозит стагнация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2024 года отечественный рынок телекоммуникаций вырастет на 6,2%, до более 2 трлн руб., следует из отчета «ТМТ Консалтинга», с которым ознакомился «Ъ». По данным агентства, в прошлом году отрасль связи достигла размеров 1,8 трлн руб., увеличившись на 5%.

Мобильная связь выросла на 7,1% (7,2% в 2023 году). Всего на этот сегмент пришлось 61% доходов отрасли, однако доля с прошлого года не изменилась, пишут авторы исследования. «Высокой динамике способствовало увеличение потребления мобильного интернета, объем трафика мобильной передачи данных вырос за год почти на 15%»,— объясняют аналитики агентства.

По оценке «ТМТ Консалтинга», число абонентов мобильной связи (активных SIM-карт) увеличилось в 2024 году на 1,9%, до 263 млн, а проникновение достигло 180%.

«Росту способствовала высокая динамика банковских виртуальных операторов связи (MVNO), продолжающееся развитие сегмента m2m (Machine-to-Machine), а также акционная активность операторов в конце года»,— пишут авторы.

Рост числа абонентов проходит на фоне активной блокировки операторами связи и Роскомнадзором сим-карт с неподтвержденными или некорректными данными абонентов в текущем году. Из данных, которыми ведомство поделилось с «Ъ», следует, что за 11 месяцев 2024 года операторы заблокировали или расторгли договор по более 9,5 млн сим-карт, блокируя в среднем по более 872 тыс. номеров ежемесячно. Всего же Роскомнадзор проверил более 908 млн сим-карт, из которых операторы устранили нарушения по более 124 млн.

Также в отчете «ТМТ Консалтинга» говорится, что значительный прирост в 2024 году показал сегмент широкополосного доступа в интернет, увеличившись на 6,1% при показателе 2,5% в прошлом году.

Кроме того, межоператорские услуги выросли на 3,2% при падении на 1% годом ранее.

Сегмент платного ТВ увеличился на 1,9%, когда в прошлом году его размер не изменился. При этом авторы исследования подчеркивают, что на этом рынке второй год подряд происходит сокращение числа подписчиков. В 2024 году число абонентов сократилось более чем на 100 тыс. (на 0,2%) из-за роста конкуренции со стороны OTT-видеосервисов (онлайн-кинотеатры и др.). Авторы отчета пишут, что рост сегмента тем не менее обеспечен повышением тарифов осенью 2024 года после почти двухлетнего удерживания цен.

В целом аналитики агентства прогнозируют среднегодовой рост российского рынка телекоммуникаций в 2024–2029 годах на уровне 4%, динамика будет обеспечиваться ростом потребления услуг на базе передачи данных, а также индексацией тарифов на ключевых рынках мобильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ.

«Прогноз коррелирует с высокой ставкой. Инфляция растет, цены вместе с ней. Рынок будет расти за счет индексации цен на всех рынках: В2С, В2В, В2О и т. д.,— говорит независимый телеком-аналитик Алексей Слукин.— Рост же межоператорского сегмента обеспечен MVNO, которые активно набирают обороты».

«Как показывает опыт предыдущих лет, без одобрения периодического повышения тарифов в первую очередь на услуги мобильной связи с целью компенсации инфляции рынку грозит стагнация»,— считают авторы отчета. Они добавляют, что в условиях сравнительно низкой динамики доходов от услуг связи операторы продолжат «усиливать свои позиции на быстрорастущем IT-рынке».

Алексей Жабин