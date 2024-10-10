Связь с виртуальностью
Как работают операторы виртуальной мобильной связи
Совокупная абонентская база российских MVNO (Mobile Virtual Network Operator, когда один оператор пользуется инфраструктурой других для оказания услуг связи) составляет, по оценке «ТМТ Консалтинг», около 10 млн подключений, или 3–4% от общего количества абонентов в стране. «Ъ-Review» изучил рынок продуктов отечественных виртуальных операторов связи и попросил экспертов оценить их перспективы.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Крупнейшими MVNO в России являются Yota (принадлежит «МегаФону» и работает на его сети), «Т-Мобайл» (бывший «Тинькофф-Мобайл», работает на сетях t2 и МТС) и «СберМобайл» (работает на сетях t2 и «МегаФона»). Большинство операторов свою абонентскую базу не раскрывают. В «Т-Мобайле» утверждают, что у них «более 6 млн абонентов»; в Yota — что «являются крупнейшим федеральным MVNO-оператором»; в «СберМобайле» заявили лишь, что их абонентская база «стремительно растет».
У двух из трех крупнейших виртуальных операторов связи есть тарифы-«конструкторы», в которых абонент сам выбирает необходимые опции. Исходя из них и формируется цена. Так, в пресс-службе Yota говорят, что «с помощью конструктора клиент может самостоятельно настроить себе вариант тарифа, наполнив его нужными опциями». Фактически первый месяц стоит 399 руб., а со второго месяца включается тариф, который пользователь собрал в конструкторе. Например, тариф с 500 минутами, 50 Гб, безлимитом на мессенджеры в Москве обойдется в 622 руб.
У «Т-Мобайла» есть два тарифа: «Только нужное» (200 минут и 5 Гб за 469 руб. (265 руб. с подпиской PRO)) и «Безлимитный» (600 минут и 25 Гб за 772 руб. (408 руб. с подпиской PRO)). Также есть конструктор тарифов: например, 600 минут, 50 Гб и безлимит на мессенджеры обойдутся в 890 руб. (539 руб. с подпиской PRO).
От вида подписки — PRO, Premium или Private — зависят скидки и бонусы. В пресс-службе объясняют, что для абонентов с подпиской PRO есть скидка 30% на пакеты гигабайтов и 1200 бесплатных минут. Для абонентов с подпиской Premium предоставляется скидка 50% на пакет гигабайтов, безлимитное количество бесплатных минут и 1 Гб в подарок в роуминге в странах Европы, Турции и Индии.
У «СберМобайла» цены на тарифы также зависят от наличия подписки на банковскую экосистему. В пресс-службе говорят, что у оператора три основных тарифа: «Базовый», «Оптимальный», «Максимальный». «Для клиентов с подключенной подпиской “Прайм” тариф стоит 349 руб. В него включено 600 минут, 30 Гб, безлимитный трафик на сервисы экосистемы “Сбера”, безлимитный трафик на мессенджеры и социальные сети (VK, ОК). Если у человека нет подписки “Прайм”, ему доступен тариф “Оптимальный” за 548 руб., при этом в тариф автоматически входит подписка с доступом к сервисам Okko и “Звук” с повышенными кэшбэками».
Одним из главных трендов последнего времени становятся операторские решения по безопасности абонентов. MVNO здесь не являются исключением. Так, у «СберМобайла» на всех тарифах бесплатно действует услуга «Хранитель». «Сервис включает в себя несколько уровней защиты: на первом система фильтрует вредоносные звонки и блокирует вызовы мошенников еще до первого гудка, на втором антиспам принимает нежелательные звонки и сохраняет их запись. Если все-таки произошла кража средств со счетов “Сбера”, оператор вернет клиентам деньги»,— объясняют в пресс-службе оператора.
У «Т-Мобайла» для защиты абонентов от мошенников и спама действует «Нейрощит», который в процессе разговора разрывает вызов, если нейросеть определит вызов как мошеннический. Нейросеть анализирует звуковую волну, а не непосредственное содержание разговора и затем сравнивает ее с данными звуковых волн других мошеннических звонков, объясняют в операторе: если количество совпадений превышает допустимый порог, искусственный интеллект маркирует разговор как потенциально опасный и разрывает его.
«В месяц через “Нейрощит” проходит свыше 300 млн звонков, из которых 27 млн мы блокируем, разрываем или сразу переадресуем как нежелательные телефонному секретарю»,— объясняют в пресс-службе. Дополнительно у оператора есть бесплатный сервис (работает при наличии счета в Т-Банке) «Защитим или вернем деньги». «Если Т-Банк не сможет предотвратить телефонное мошенничество, он компенсирует потери клиенту. Сервис запущен в сентябре 2023 года. За время работы сумма предотвращенных потерь составила более 0,5 млрд руб., а сумма компенсированных потерь — 10 млн руб.»,— говорят в пресс-службе.
Также у оператора есть собственный бесплатный определитель номеров, блокировка повторных мошеннических вызовов, расшифровка вызовов. «Если абонент “Т-Мобайла” получил звонок от злоумышленника, мы направляем сигнал в Т-Банк для усиленного мониторинга нехарактерных трансакций при помощи банковской антифрод-системы»,— добавляют в операторе.
У Yota мошеннические вызовы «блокируются на сети в автоматическом режиме». Кроме того, всем абонентам доступен бесплатный сервис «АнтиСПАМ», который блокирует входящий вызов при подозрении на спам, соцопросы, звонки от коллекторов и микрофинансовых организаций. «Отфильтрованные вызовы переадресовываются на автоответчик, где потом можно прослушать оставленные голосовые сообщения»,— объясняют в компании.
Зачастую виртуальные операторы предлагают абонентам более привлекательные тарифы, чем классические операторы MNO (Mobile Network Operator). «Это возможно в том числе потому, что MVNO арендует ресурс инфраструктурного оператора в виде пропускной способности его сети по оптовой цене. Это дает ему возможность предоставлять услуги связи с меньшей маржей прибыли, поскольку для, например, банковского MVNO может быть ценнее дополнительный контакт с клиентом, нежели непосредственный заработок на своих абонентах»,— объясняет аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.
Кроме того, говорит эксперт, виртуальные операторы могут предлагать клиентам дополнительные услуги, увязанные с пользованием телефонным номером MVNO: больший процент по депозиту или более высокий кэшбэк. «Иногда MVNO могут предлагать более обширное покрытие и более качественные услуги связи, чем любой MNO,— за счет заключения контрактов не с одним, а с несколькими MNO и предоставления абоненту услуг на основе интегрированного инфраструктурного ресурса»,— добавляет Алексей Бойко.
Эксперт объясняет, что, с одной стороны, клиент, которому предлагают различные экосистемные услуги, действительно может экономить на них. «Кроме того, владелец экосистемы, как правило, стремится к поддержанию услуг на сравнительно высоком уровне, поскольку восприятие экосистемы зависит от качества каждой из услуг, предоставляемых под зонтичным брендом»,— говорит он.
С другой стороны, объясняет господин Бойко, использование экосистемы «мягко, но неизбежно привязывает абонента». «Даже когда та или другая услуга перестает устраивать экосистемного абонента или он видит лучшие сервисы у другого провайдера, ему очень трудно решиться на “переезд”, так как это означает, что он лишится целого ряда других услуг, ставших ему привычными»,— говорит он. Тем не менее эксперт считает, что у российских MVNO есть потенциал роста и возможности догнать операторов «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», МТС, t2). «Формально этому ничто не мешает. Напротив, за счет экосистемности у тех же банковских MVNO есть гигантский потенциал роста»,— объясняет господин Бойко.
Эксперт отмечает, что одним из рисков, с которыми могут столкнуться абоненты виртуальных операторов, заключается в том, что им могут оказаться недоступны некоторые услуги, которые предоставляет MNO. «Например, VoWiFi (VoWiFi, или Voice Over Wi-Fi,—технология звонков через интернет, которая использует Wi-Fi-роутер как базовую станцию для звонков.— “Ъ”) или доступ к спутниковой связи, даже если они предоставляются абонентам оператора, с которым у MVNO есть договор»,— говорит он.
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