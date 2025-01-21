Лукашенко: заявления Трампа о присоединении Канады и Гренландии фейковые

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал слова американского президента Дональда Трампа касательно включения Гренландии и Канады в состав США. Белорусский лидер считает, что эти заявления были сделаны только для привлечения внимания избирателей во время президентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы. Это все для СМИ — помпа. А завтра выйдет, скажет: "Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом". Еще чего-то. Сделает он это — нет. Или "Гренландию завтра заберу". Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооруженные силы. <…> Тогда какие претензии к России?» — заявил Лукашенко во время общения с работниками Минского автозавода (цитата по БЕЛТА).

Господин Лукашенко также заявил, что администрация Дональда Трампа должна проводить политику, которая бы устраивала всех соседей США. Белорусский президент также заявил о неправомерности претензий Трампа к Панаме: «Она не так содержит Панамский канал. Они не так цены устанавливают: китайцам — одни, американцам — другие. Так это их собственность. А сам ты пошлины поднять хочешь на 25% канадцам и прочим»,— сказал господин Лукашенко.

Президент Белоруссии ранее раскритиковал инаугурационную речь господина Трампа. Главу Белоруссии возмутили слова господина Трампа в отношении бывшего президента США. По мнению господина Лукашенко, Дональд Трамп высказывался слишком агрессивно.

Подробнее о новом президентстве Дональда Трампа — материале «Ъ» «Трампическая сила».