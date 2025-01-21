Лукашенко возмутила инаугурационная речь Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал инаугурационную речь президента США Дональда Трампа. Главу Белоруссии возмутили слова господина Трампа в отношении бывшего главы Белого дома Джо Байдена и его команды. По мнению господина Лукашенко, Дональд Трамп высказывался слишком агрессивно.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика?» — сказал господин Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода (цитата по БЕЛТА). Он также упомянул бывшего вице-президента Камалу Харрис, оппонента Дональда Трампа во время выборов. «Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать»,— отметил белорусский президент.

По словам Александра Лукашенко, он негативно воспринял всю инаугурацию из-за подобной риторики господина Трампа. «Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо»,— заключил господин Лукашенко.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоялась 20 января. Вначале с речью выступила глава инаугурационного комитета сенатор Эми Клобушар. После этого клятву произнес вице-президент господина Трампа Джей Ди Вэнс, а ровно в полдень — сам президент. Он торжественно поклялся «добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов».

Подробнее о новом президентстве Дональда Трампа читайте в материале «Ъ» «Трампическая сила».