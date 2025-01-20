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Коммерсантъ FM
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На департамент Илона Маска подадут в суд сразу после инаугурации Трампа

Юридическая фирма National Security Counselors запустит судебное разбирательство в отношении Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет предприниматель Илон Маск. Фирма подаст иск в суд через несколько минут после того, как избранный президент США Дональд Трамп займет свой пост, сообщает The Washington Post.

Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters

Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters

National Security Counselors в 30-страничной жалобе утверждает, что DOGE нарушает закон о Федеральных консультативных комитетах (FACA). Департамент господина Маска соответствует требованиям, чтобы он был признан FACA, уверены в юридической фирме, и, следовательно, DOGE должен исполнять закон о таких комитетах. По нему коллегиальные органы должны иметь «достаточно сбалансированное» представительство, вести протоколы заседаний, разрешать присутствовать на них представителям общественности, подавать устав в Конгресс и многое другое. Истцы утверждают, что департамент не исполнил эти требования.

«DOGE не освобождается от требований FACA... Все заседания DOGE... должны быть открыты для публики»,— заявили в юрфирме. Илон Маск не ответил на просьбу WP прокомментировать иск.

Господин Трамп объявил о создании нового ведомства в ноябре 2024 года. Ведомство не будет частью правительства США, но его внештатные члены будут сотрудничать с Белым домом в проведении крупномасштабных реформ. В задачи господина Маска входит борьба с бюрократией.

Подробности — в материале «Ъ FM».

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