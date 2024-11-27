Сенаторы поговорили на перспективу
Совет федерации одобрил новый бюджет и подбросил Минфину идей на будущее
Совет федерации (СФ) в среду одобрил закон о бюджете на 2025–2027 годы. Документом в целом сенаторы остались довольны, но не пренебрегли возможностью высказать некоторые замечания и пожелания, хотя учесть их в законе процедура уже не позволяла. Более всего их обеспокоили кадровые проблемы МВД и корректировка бюджетных параметров в ряде регионов.
Министр финансов России Антон Силуанов (слева) и сенатор Совета федерации от Калужской области Анатолий Артамонов
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Презентуя коллегам закон, председатель профильного комитета СФ Анатолий Артамонов подчеркнул, что правительство и парламент предусмотрели в бюджете «внушительные объемы финансирования по всем приоритетным направлениям» (см. график). Трехлетний бюджет — первый этап реализации поставленных президентом задач на шестилетний период, напомнил, в свою очередь, министр финансов Антон Силуанов.
В целом представленные параметры бюджета существенных расхождений в приоритетах Минфина и сенаторов не выявили. Но в частностях обнаружились проблемы, самой острой из которых в СФ посчитали кадровые трудности в органах внутренних дел. Как пояснил глава комитета СФ по безопасности Владимир Булавин, некомплект и высокая текучесть кадров в МВД объясняются именно недостаточным уровнем оплаты труда.
Тема чувствительная, согласился Антон Силуанов, но тут же мягко напомнил, что уровень содержания сотрудников МВД «лучше, чем у других ведомств силового блока» (за исключением военных) и составляет в среднем 97,5 тыс. руб. в месяц. «Перераспределение внутри фонда плюс поддержка федерального бюджета должны решить эти вопросы, но в целом уровень содержания на фактическую численность неплохой»,— оптимистично заключил министр.
«Но, если все так замечательно, почему недокомплект до 150 тыс. сотрудников и почему в субъектах до 90% дефицита участковых?» — вмешалась в разговор председатель СФ Валентина Матвиенко. Ситуация критичная, о чем говорят и с мест, подчеркнула она: «У меня вся жилетка мокрая, приходят, поднимают эту тему».
Да и цифры — упрямая вещь, настаивала спикер, ведь иной раз зарплата участкового оказывается меньше доходов таксистов или разносчиков пиццы: «Так не может быть, это люди с оружием, на которых огромный груз ответственности!»
При этом внутренние резервы МВД, полагает госпожа Матвиенко, «уже закончились», а сами регионы не имеют права финансировать структуры министерства на местах. «Когда принимали эту глупость, мы спрашивали: зачем? Полиция не должна быть зависима от губернатора? Да в чем она может быть зависима? Губернатор только помогать может»,— указала спикер, предложив вернуть субъектам соответствующие полномочия «хотя бы по участковым» и совместно «глубже погрузиться» в ситуацию. Антон Силуанов идею «погружения» одобрил и предложил провести слушания в профильном комитете СФ с участием всех сторон.
Других сенаторов заботили более локальные проблемы. Например, представитель Томской области Владимир Кравченко сообщил, что для исполнения всех социальных обязательств его регион вынужден занимать средства у банков по рыночной ставке, притом что порядка 60–70% сборов отчисляются в федеральный бюджет. Выходом, уверен господин Кравченко, должны стать бюджетные кредиты и возвращение к прежнему уровню дотаций на выравнивание. А тверской сенатор Андрей Епишин обратил внимание на субъекты, наиболее пострадавшие от снижения поступлений от налога на прибыль. Для «конкретных регионов» с угольными отраслями либо экспортно ориентированными предприятиями это очень чувствительно, признал Антон Силуанов, но запас нераспределенных дотаций (порядка 14 млрд руб.) позволит в экстренном случае оказать им точечную поддержку. В среднем же снижение налога на прибыль с лихвой компенсируется существенным ростом НДФЛ, заверил министр.
В целом бюджет сбалансирован в рамках «имеющихся возможностей» и реалий, а главная задача Минфина и субъектов — пристально наблюдать за исполнением доходной части, подытожила Валентина Матвиенко. После чего главный финансовый документ был одобрен единогласно.