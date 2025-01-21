Куйвашев рассказал Хуснуллину о построенном жилье и отремонтированных дорогах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу в Москве с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Как сообщили в областном департаменте информационной политики, глава региона рассказал вице-премьеру об итогах по строительству жилья и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По предварительным данным, в 2024 году в Свердловской области введено в эксплуатацию более 3,3 млн кв. м жилья, что стало очередным рекордом для региона.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было построено, реконструировано и отремонтировано около 299 км автомобильных дорог, в том числе участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Досрочно были выполнены задачи по расселению аварийного жилья, благоустроено 72 объекта.

В департаменте информационной политики добавили, что в 2025 году Свердловская область планирует активно работать в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализовывать проекты в сфере транспорта.

Напомним, в октябре 2024 года Марат Хуснуллин по видеосвязи открыл движение по двум участкам трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург» — с 232 по 250 км и с 276 по 326 км. Дорога Пермь – Екатеринбург станет частью трассы М-12 «Восток». Господин Хуснуллин ранее говорил, что к середине лета 2025 года будет завершена связка между трассой М-12 «Восток» и трассой в Свердловской области — участком Дюртюли - Ачит. После этого строительство продвинется до Тюмени к середине 2026 года.

Полина Щуцкая